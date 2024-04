Arriva la Luna Rosa, spettacolo nel cuore della primavera

MeteoWeb

La “Luna Rosa“, una delle numerose denominazioni della Luna Piena di aprile, affascina gli osservatori del cielo da secoli. Tuttavia, mentre il suo nome evoca immagini romantiche e mistiche, il fenomeno è fondamentalmente ancorato all’astronomia.

La Luna Rosa, il plenilunio di Aprile 2024

Quest’anno, la Luna raggiungerà la sua fase piena il 24 aprile alle 01:49 ora italiana. Questo istante corrisponde al momento in cui la Luna è opposta al Sole in longitudine celeste. Tuttavia, per gli osservatori terrestri, la Luna sembra piena per circa un giorno prima e dopo questo momento preciso, rendendo possibile ammirare la sua maestosità per diverse notti.

La Luna Piena e Spica

La Luna Rosa, plenilunio di aprile 2024, si potrà ammirare nella costellazione della Vergine. Durante questo periodo, un punto luminoso vicino alla Luna sarà la stella Spica, la più brillante della costellazione. Spica, con una magnitudine visiva di 1,0, è la 16ª stella più luminosa nel cielo notturno. Tuttavia, la sua luminosità potrebbe essere oscurata dalla radiosa Luna Piena, specialmente nelle aree urbanizzate con inquinamento luminoso.

Origine del nome “Luna Rosa”

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la Luna Rosa non assume tale colore. Il suo nome deriva dai nativi americani, che associavano la Luna Piena di aprile al colore del flox selvatico, uno dei primi fiori primaverili. Questa connessione con la natura e il ciclo delle stagioni ha portato alla nomenclatura romantica e poetica del fenomeno.

Prossime fasi lunari e appuntamenti celesti

Dopo la Luna Piena di aprile, il prossimo plenilunio sarà il 23 maggio, la “Luna dei Fiori“. Per la prossima Luna Rosa dovremo attendere il 13 aprile 2025.

