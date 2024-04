La Luna e una Terra “spettrale”, la FOTO dei satelliti sperimentali cinesi

MeteoWeb

Una coppia di piccoli satelliti sperimentali ha iniziato i test relativi ai futuri servizi di comunicazione e navigazione lunare per le ambizioni lunari della Cina. I satelliti Tiandu-1 e Tiandu-2 sono stati lanciati verso il nostro satellite insieme al veicolo di comunicazione lunare Queqiao-2 con un razzo Long March 8 il 19 marzo. Quest’ultimo supporterà una missione importante, l’imminente missione Chang’e 6, che potrebbe essere lanciata già il mese prossimo, ma i primi sono intesi come apripista per le future infrastrutture lunari.

La foto della Luna e della Terra

Il Deep Space Exploration Lab (DSEL) cinese ha dichiarato il 13 aprile che Tiandu-1 e Tiandu-2 avevano effettuato test di trasmissione e instradamento ad alta affidabilità tra la Terra e la superficie lunare. Uno dei due ha anche trasmesso una foto a infrarossi che mostrava il lato nascosto della Luna, fortemente craterizzato, inclusa, in lontananza un’immagine quasi “spettrale” della Terra.

La coppia Tiandu è entrata nell’orbita lunare il 3 aprile e vola in formazione a circa 200 km di distanza. Tiandu-1 pesa 61 kg ed è dotato di un comunicatore a doppia frequenza in banda Ka, un retroriflettore laser e un router spaziale. Tiandu-2 pesa 15 kg e trasporta dispositivi di comunicazione e navigazione. DSEL ha dichiarato che i satelliti di prova condurranno ulteriori esperimenti sulla tecnologia di comunicazione e navigazione lunare. I risultati si rifletteranno sulla progettazione e sulla costruzione della prevista Stazione Internazionale di Ricerca Lunare (ILRS) e di una costellazione di satelliti Queqiao per la comunicazione lunare, la navigazione e il telerilevamento.

