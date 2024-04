Meteo, lo spettacolo della “Lupa di Mare” sulla Costa degli Dei in Calabria | FOTO

MeteoWeb

È una splendida domenica di sole e caldo in Italia a causa di una potente rimonta dell’anticiclone ma tra i pochissimi luoghi dello Stivale in cui non splende il sole si osserva un fenomeno meteorologico affascinante. Dalla scogliera di Coccorino sulla Costa degli Dei, in provincia di Vibo Valentia, si può ammirare una distesa di nebbia sul mare (vedi foto della gallery scorrevole in alto): è il fenomeno della Lupa di Mare. Si tratta di una situazione particolarmente rara ed anomala, che tuttavia si può verificare in primavera quando le prime ondate di caldo arrivano dal Nord Africa e, scorrendo sulla superficie marina fredda dopo il lungo inverno, formano la nebbia di mare per il fenomeno dell’avvezione.

