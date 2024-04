Malore durante l’escursione: portato in codice rosso in ospedale in Molise

MeteoWeb

Un uomo di 76 anni è stato salvato grazie a un intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) in ambiente impervio. L’uomo ha accusato un forte malore durante un’escursione di gruppo nel parco degli ulivi, zona Torricella, in territorio di Venafro (Isernia). I suoi compagni hanno immediatamente allertato il 118 il quale ha attivato il Soccorso Alpino. È accaduto poco dopo le 11 di oggi.

Una squadra del CNSAS, in presidio sul territorio, si è portata sul posto dove era giunta anche una postazione territoriale del 118 di Venafro. I Vigili del Fuoco della sede centrale di Isernia e i tecnici del CNSAS hanno supportato il personale sanitario per la stabilizzazione e successiva evacuazione del paziente dal sentiero distante circa 500 metri dalla viabilità ordinaria, dove c’era in attesa la postazione territoriale del 118. L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Veneziale di Isernia.

