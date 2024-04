Malore durante l’escursione: scialpinista muore in Val Formazza

MeteoWeb

Tragedia in Alta Val Formazza, nel Verbano Cusio Ossola: uno scialpinista è deceduto durante una escursione nella zona tra il Lago Toggia e la bocchetta di Valmaggia. Nel pomeriggio, l’uomo aveva chiesto aiuto al Soccorso Alpino perché si era sentito male. Le squadre sono salite in zona via terra a causa delle pessime condizioni meteo, con vento fortissimo, che hanno reso difficile il lavoro per l’elisoccorso di Borgosesia. Sono in corso le operazioni di recupero della salma. Non sono ancora note le generalità della vittima.

