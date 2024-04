Malore improvviso a soli 23 anni: giovane atleta del basket morto nel suo letto

MeteoWeb

Riccardo Fadda è morto prematuramente e tragicamente, a soli 23 anni, a causa di un malore improvviso. È stato trovato privo di vita nel suo letto. Giovane talento del mondo della pallacanestro, era una figura amata e rispettata nella comunità di Calcinaia, dove viveva con i suoi genitori. Era diventato un punto di riferimento all’interno della squadra locale, anche assumendo il ruolo di istruttore.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente tutti coloro che lo conoscevano. Le circostanze esatte della sua morte rimangono ancora oscure. Riccardo era un atleta in salute, quindi la causa del suo decesso è oggetto di indagini. Il suo corpo è stato trasferito al reparto di Medicina Legale per ulteriori esami e chiarimenti.

“Siamo stravolti per scomparsa di Riccardo Fadda, nostro ex atleta classe 2001, poi istruttore del nostro minibasket e ufficiale di gara del Gap Pisa. Non ci sono parole per esprimere il dolore e l’angoscia di questi momenti. Ci possiamo solo stringere forte alla sorella Francesca, nostra colonna del minibasket e del Summer Camp, e ai genitori Pietro e Silvia, ai quali va l’affetto e il cordoglio di tutta la nostra società in questo momento così tragico,” ha scritto la società sportiva di Calcinaia su Facebook.

