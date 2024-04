Si tocca il petto e si accascia al suolo: grande paura per Ndicka, Udinese-Roma rinviata

MeteoWeb

Grande paura in campo questa sera nella partita di serie A Udinese-Roma. Al 72° minuto di gioco, sul risultato di 1-1, il difensore della Roma Evan Ndicka, 24enne nato a Parigi da padre camerunese e madre ivoriana, si è accasciato dopo essersi toccato dolorante il petto. Dopo un grande spavento il giocatore è uscito in barella, alzando timidamente il pollice verso l’alto per rassicurare in merito alle sue condizioni. Il gioco è stato interrotto anche per cercare di capire le reali condizioni di Ndicka, tanto che anche il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, è rientrato negli spogliatoi per accertarsi delle condizioni del suo calciatore.

Al rientro in campo, De Rossi è apparso incupito e scurito. L’allenatore della Roma ha parlato a lungo con Pairetto e Cioffi: i giocatori giallorossi non se la sono sentita di continuare a giocare, l’Udinese ha accolto la richiesta della società giallorossa e Pairetto ha quindi deciso che la cosa migliore era interrompere la gara. La paura per il giovane difensore francese rimane.

Il 14 aprile sembra una data maledetta per il calcio italiano: era proprio il 14 aprile del 2012 quando Piermario Morosini morì in campo durante un Pescara-Livorno di serie B.

