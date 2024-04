Maltempo Arabia Saudita: intense grandinate imbiancano Hail | VIDEO

MeteoWeb

L’Arabia Saudita sarà colpita da piogge e temporali significativi in varie regioni fino a mercoledì 17 aprile, secondo le previsioni emesse dal Centro Nazionale di Meteorologia. Le allerte riguardano aree come Riyadh, Hail, Qassim e la Provincia Orientale, dove sono previste precipitazioni di varia intensità. Proprio nell’area di Hail si stanno già verificando piogge e intense grandinate. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, le grandinate sono state così forti da ricoprire il suolo di bianco, creando paesaggi surreali. La pioggia, poi, ha contribuito a creare insolito flussi di grandine.

È probabile che la Provincia Orientale sarà testimone dei livelli più alti di precipitazioni, con la possibilità che si verifichino forti temporali a intermittenza. Il Centro Nazionale di Meteorologia ha esortato i cittadini di queste aree a prestare attenzione e ad attenersi alle istruzioni di pubblica sicurezza, in particolare durante i periodi di forti piogge.

Attribuite a una depressione atmosferica che colpisce la Penisola Arabica, queste fluttuazioni meteorologiche dovrebbero persistere per diversi giorni, come evidenziato da Adel Al Qazanli, analista meteorologico presso il Centro Nazionale di Meteorologia. Al Qazanli ha messo in guardia sulle continue fluttuazioni meteorologiche e ha sottolineato la probabilità di precipitazioni in più regioni.

Piogge e intense grandinate a Hail, in Arabia Saudita

In risposta alle previsioni, la Protezione Civile ha invitato a prendere precauzioni contro forti piogge, torrenti e venti in tutto il Regno e ha esortato il pubblico a prestare attenzione, soprattutto nelle aree aperte e sulle autostrade.

