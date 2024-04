Maltempo Arabia Saudita, ancora forti piogge: inondazioni a Muhayil | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo non dà tregua all’Arabia Saudita dopo le grandi piogge dei giorni scorsi. Da oggi, sabato 20 aprile, e fino a martedì 23, è atteso un nuovo periodo di intense precipitazioni, che ha spinto la Direzione Generale e l’Autorità Meteorologica a emettere allerte e istruzioni di sicurezza per cittadini e residenti. Si prevede che il maltempo, che include piogge da medie a forti accompagnate da acquazzoni torrenziali e grandine, colpiranno varie regioni del Regno.

Intanto, si registrano già problemi. Gravi inondazioni stanno interessando Muhayil, nella regione di Asir, a seguito delle precipitazioni estreme in atto. Come si può vedere nelle immagini a corredo dell’articolo, le strade sono state trasformate in fiumi, sommergendo i veicoli per metà.

Si prevede che la Mecca e le aree circostanti come Taif, Maysan, Adham, Ranyah e Al Muwayh subiranno le condizioni meteorologiche più intense. Inoltre, Riyadh, insieme a Wadi Al Dawasir e Al Sulayil, vedrà precipitazioni medie. Anche regioni come Jizan, Najran, Asir e Al Baha saranno colpite da piogge medio-forti, con Jizan e Asir particolarmente note per piogge torrenziali e forti venti. Sono previste piogge più leggere ai confini settentrionali e orientali del Regno.

L’Autorità Meteorologica ha evidenziato anche il rischio di forti venti che potrebbero sollevare polvere nelle regioni colpite, complicando ulteriormente le condizioni. La regione del Golfo sarà colpita da venti che potranno raggiungere i 100km/h. Alla luce delle previsioni meteo, la Direzione Generale della Protezione Civile ha esortato i cittadini a rimanere in luoghi sicuri, evitare valli e aree sature d’acqua e aderire a tutte le direttive di sicurezza.

