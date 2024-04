Maltempo, il Centro/Sud piomba in inverno: pioggia, freddo e tanta neve in quota | FOTO

MeteoWeb

Una perturbazione ha raggiunto l’Italia nella giornata di ieri, e anche nelle prossime ore influenzerà le condizioni meteo in molte regioni. Oggi, venerdì 19 aprile, è la giornata clou dell’ultima fase di maltempo, che interessa in modo particolare il Centro/Sud con temporali, piogge abbondanti e neve copiosa in quota. A corredo dell’articolo le immagini delle webcam da diverse località imbiancate dai fiocchi primaverili, dai Sibillini nell’Appennino umbro-marchigiano alla Sila in Calabria. Un secondo impulso freddo è atteso nel weekend, con effetti concentrati al Centro/Sud.

Nevicata notturna sui monti d’Abruzzo

Tanta neve primaverile sull’Appennino abruzzese. Circa 20 cm sono caduti nella notte a quota 1600 metri, imbiancate anche località a 750-800 metri. Questa mattina si sono risvegliate in un’atmosfera invernale anche Roccaraso (1.236 m) e Pescocostanzo (1.395 m).

Neve nelle Marche

Sulle due principali stazioni sciistiche del Maceratese, Frontignano di Ussita e Bolognola, è caduta tanta neve come mai era successo durante tutto l’inverno. Le piste sono completamente imbiancate e i gestori degli impianti fanno sapere di essere pronti a riaprirli per la felicità degli appassionati di sci. Il maltempo sta interessando anche il resto della regione, con pioggia, vento e temperature che sono tornate sotto i +10°C. Piogge e freddo insisteranno sulle Marche almeno fino alla giornata di domenica.

Freddo e neve in Molise

Il drastico abbassamento di temperature ha portato la neve nell’alto Molise. Capracotta, comune in provincia di Isernia a quota 1421 metri, si è svegliata imbiancata, con accumuli di svariati centimetri e mezzi spartineve al lavoro dall’alba. Le temperature son scese sotto sotto i -2 °, con un crollo di 20°C rispetto a qualche giorno fa. Alcune nevicate si registrano anche sul Matese mentre piove in modo sostenuto sulla costa molisana.

Pioggia e neve in Calabria

Da stamani piove su tutta la fascia tirrenica della Calabria, a tratti anche con forti acquazzoni, mentre nelle prossime ore la pioggia interesserà anche il resto della regione. Temperature in picchiata, con 15 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi, mentre nevica abbondantemente in Sila, soprattutto sopra i 1400 metri. La Protezione Civile ha indicato allerta gialla per la giornata di oggi.

