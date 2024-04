Maltempo e frane: ancora isolata Luzzogno in Valle Strona

MeteoWeb

La strada provinciale della Valle Strona, nel Verbano Cusio Ossola, non sarà riaperta prima di domani a causa di un’imponente frana che ha colpito la carreggiata in due punti lunedì di Pasquetta. La frana ha anche lambito le case del capoluogo Valstrona, isolando la frazione di Luzzogno. Sebbene la riapertura fosse stata inizialmente programmata per ieri mattina, mercoledì, i tecnici della Provincia hanno dovuto posticiparla di altre 48 ore a causa del ritorno delle piogge. Inoltre, martedì sera si è verificato un ulteriore smottamento lungo la stessa strada, in una zona più a valle, nella località di Sasso Gambello, all’imbocco della valle, ancora nel territorio del Comune di Omegna. Oggi il presidente della Regione Alberto Cirio effettuerà un sopralluogo nella zona della frana insieme al presidente della provincia del VCO, Alessandro Lana.

