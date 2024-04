Maltempo e freddo in Calabria, torna la neve in Sila e sul Pollino | FOTO

MeteoWeb

La vigorosa ventilazione settentrionale in atto, accompagnata da raffiche anche burrascose nelle Isole maggiori, sta trasportando aria fredda fino alle regioni meridionali, riportando la neve sulle vette della Sila e del Pollino. A titolo esemplificativo, alla Codecola di Coppo (Arpacal), antecima di Botte Donato, le temperature sono scese di circa 18°C, accompagnate dalla neve.

La prima nevicata di questa fase fredda si è verificata nella scorsa notte sulle cime più elevate della Sila, con fiocchi che scendono debolmente a partire dai 1700 metri di quota, in attesa di un’ulteriore imbiancata che coinvolgerà l’intera area a partire dai 1300 metri, prevista per domani.

La situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore, soprattutto nelle zone tirreniche, con un aumento dell’intensità dei fenomeni. È previsto anche un significativo abbassamento della quota neve, che potrebbe interessare i principali centri abitati della Sila.

A corredo dell’articolo le immagini delle webcam di Codecola di Coppo (meteoincalabria), Monte Curcio (di Telemaconet) con una fitta nebbia, e Monte Botte Donato.

