Maltempo Francia, frana in Valle Roya: sospesa la ferrovia Cuneo-Ventimiglia

MeteoWeb

La circolazione ferroviaria è stata sospesa lungo la Cuneo-Ventimiglia, a causa di una frana provocata dal maltempo in Valle Roya, in territorio francese. Lo smottamento, che interessa anche la sede stradale, si è verificato tra Tenda e Vievola, in territorio francese. I treni regionali stanno subendo cancellazioni e limitazioni di percorso. Regolari gli spostamenti sul tratto Cuneo-Limone Piemonte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.