Maltempo Friuli, la situazione frane

L’assessore regionale alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ha effettuato questa mattina un sopralluogo nelle località del territorio maggiormente colpite dalle frane causate dal maltempo degli ultimi giorni. Nel dettaglio, l’assessore ha sorvolato in elicottero le aree interessate dagli eventi franosi occorsi nei Comuni di Amaro (sull’autostrada A23 e sulla strada militare a uso pubblico Amaro-Campiolo), Treppo-Ligosullo (strada comunale per Castel Valdajer) e Tolmezzo (località Cazzaso).

“Ad Amaro – ha rilevato Riccardi – la situazione è monitorata per definire quali tipologie di interventi siano necessarie al fine di ripristinare completamente la circolazione sulla A23, al momento riaperta nel tratto Carnia-Pontebba verso Udine e interdetta in direzione opposta. La frana di Ligosullo è quella che ha avuto la portata maggiore (oltre 2mila metri cubi di materiale) ma su una strada fortunatamente poco frequentata: in questo caso bisognerà procedere sia alla rimozione del terriccio che occupa l’intera carreggiata, sia alla messa in sicurezza del crinale. A Cazzaso, infine, parliamo di un fenomeno franoso già verificatosi in precedenti occasioni di forti precipitazioni e che è da tempo oggetto di monitoraggio”.

