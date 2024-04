Maltempo, arriva il fronte freddo: intense grandinate al Nord-Est | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Mentre al Sud, soprattutto in Sicilia, si fanno sentire gli effetti di un ciclone in risalita dal Maghreb, che sta portando piogge e rovesci, anche al Nord è iniziato il peggioramento del tempo a causa dell’arrivo di un fronte freddo dall’Europa centrale. In questo momento, è attiva una lunga linea temporalesca che attraversa tutto il Veneto settentrionale, dal confine con il Trentino al Friuli Venezia Giulia. Temporali intensi, accompagnati da molte fulminazioni, si estendono dal Lago di Garda alle Prealpi orientali, interessando l’Alto Garda, basso Trentino, Prealpi vicentine, Bellunese, Cadore e dolomiti friulane.

Il contrasto termico tra le due masse d’aria è molto acceso, considerando il gran caldo dei giorni scorsi, quindi il rischio grandine è considerevole. Infatti, intense grandinate stanno interessando diverse località sulle zone montane, imbiancando il paesaggio. Si tratta finora di grandine di piccole dimensioni ma che sta cadendo abbondante, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Nelle zone colpite dal maltempo, le temperature sono già in calo, fino a +10-12°C, mentre in pianura ci sono ancora +24°C a Verona, +23°C a Padova, Treviso e +22°C a Venezia. L’avanzata del fronte freddo anche verso il Sud domani sarà responsabile del ribaltone meteo atteso: dal caldo anomalo dei giorni scorsi, si passerà ad un periodo fresco e instabile sul Paese.

Intensa grandinata imbianca la zona di Valmaron, nel Vicentino

