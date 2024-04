Maltempo, Livigno verso la piena normalità dopo neve e vento

MeteoWeb

A Livigno, in provincia di Sondrio, la situazione torna “alla normalità” dopo il forte maltempo dei giorni di Pasqua e Pasquetta, caratterizzati da copiose nevicate, vento e molte valanghe. In queste condizioni, sono state registrate interruzioni nei collegamenti viabilistici per alcune ore, oltre alla mancanza di elettricità in conseguenza della caduta di due tralicci.

“Gli interventi – spiega l’assessore della Regione Lombardia a Enti locali e Montagna Massimo Sertori – sono stati tempestivi, anche considerando le condizioni che c’erano. E quindi sono stati ripristinati l’elettricità e i collegamenti. Nonostante ciò, alcuni turisti hanno dovuto fermarsi a Livigno una notte in più di quanto programmato. Ci sono stati problemi anche nei collegamenti del Bernina verso l’Engadina. Tutte criticità rientrate”.

Sertori ringrazia per il lavoro fatto l’amministrazione comunale di Livigno, la Protezione Civile e tutte le autorità coinvolte che hanno contribuito al superamento delle criticità. “La montagna – conclude Sertori – ancora una volta ci insegna che è tanto bella quanto imprevedibile. Sono molti i lavori che negli anni hanno migliorato collegamenti e servizi. Ciononostante, la natura è sempre pronta a dimostrarci che è sempre più potente dell’uomo”.

