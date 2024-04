Maltempo Lombardia: situazione in miglioramento, a Milano torna il sole

MeteoWeb

Il meteo in Lombardia continua a rimanere instabile, ma l’ondata di maltempo sembra essere in fase di attenuazione. Le piogge durante la notte sono state meno intense di quanto inizialmente previsto, e anche il vento non ha causato danni significativi come sabato notte. A Milano, questa mattina, il sole è tornato a splendere.

Il fiume Seveso è rimasto al di sotto del livello di attenzione, mentre il Lambro si è avvicinato alla soglia dei 2 metri, pur restando lontano dal livello di esondazione, che è fissato a 3 metri. Non sono state segnalate particolari emergenze da parte dei Vigili del Fuoco, a differenza di sabato notte, quando hanno dovuto intervenire in numerose situazioni per rimuovere alberi e piante caduti. Anche la Polizia Locale non ha segnalato problemi rilevanti.

Di conseguenza, l’allerta arancione per rischio idrogeologico è stata revocata, passando a un livello moderato, mentre l’allerta gialla per il vento forte e i temporali, diramata dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Regione, rimane di livello ordinario.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.