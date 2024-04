Maltempo Lombardia: strada statale chiusa per frana in Valtellina

MeteoWeb

A causa di una frana, causata probabilmente dal maltempo, è chiusa la strada statale 470 “Della Valle Brembana e del Passo San Marco” dal km 76.400 al km 76.450, in entrambe le direzioni, ad Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Morbegno per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

