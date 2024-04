Maltempo sulle montagne del Veneto, tanta neve fresca sulle Dolomiti

MeteoWeb

Un’intensa ondata di maltempo ha colpito le montagne del Veneto, concentrando la sua forza soprattutto sulle Dolomiti Settentrionali e Meridionali, nel Bellunese. Secondo le ultime informazioni fornite dall’Arpav Regionale, questa mattina si sono registrati consistenti accumuli di neve fresca. A Cima Pradazzo e alle Pale di San Martino, ad esempio, si sono misurati circa 15 cm di neve fresca. Inoltre, si segnalano accumuli di una decina di centimetri a Ra Valles sopra Cortina, dove la quantità di neve al suolo ha superato i 280 cm, stabilendo un nuovo record nella zona. Anche a Monte Piana di Misurina e a Passo Falzarego si è superato il metro di accumulo complessivo. Durante la notte, la neve ha interessato anche le Prealpi Bellunesi, con alcuni centimetri di manto bianco a Val Salatis. In altre zone, come sull’Altopiano di Asiago (Vicenza) e sulle montagne del Veronese, si è registrata pioggia mista a neve, ma senza che questa si accumulasse al suolo.

