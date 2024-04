Maltempo, la neve abbraccia il Nord: è tornato l’inverno, oggi risveglio fiabesco | FOTO

MeteoWeb

Più inverno che primavera: al Nord Italia domina il cielo grigio con piogge sparse, più consistenti in alcune zone e la neve ha già imbiancato diverse zone. Le precipitazioni oggi saranno moderate nella Pianura Padana, nella Liguria e nell’Emilia Romagna. La neve è attesa sopra i 600-800 metri nei rilievi del Nord/Ovest e sopra i 900/1100 metri nel Nord/Est. Risveglio imbiancato in diverse località: sull’Appennino Ligure ed Emiliano si registrano già accumuli superiori ai 20/30 cm in alcune zone.

Un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche si è verificato in Piemonte a partire da ieri sera, con precipitazioni a partire dalle Alpi e dal settore orientale della regione, anche a carattere di rovescio lungo il confine ligure, estese da stamattina su tutto il territorio, con i valori più intensi sul Piemonte meridionale e orientale. Fenomeni più deboli lungo le Alpi nord-occidentali, specie al confine. L’aria fredda associata, giunta da Nord, ha causato un forte ribasso termico con netto calo delle temperature, su valori ben inferiori alla norma, con le massime oggi tipicamente invernali, con precipitazioni nevose fino a quote di bassa collina sul Piemonte meridionale. In relazione alle nevicate previste fino a bassa quota, il centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per neve.

Crollo delle temperature anche in Trentino con quota neve in calo fino a 800 metri. Le fasi più intense sono previste oggi, secondo MeteoTrentino. La previsione dei quantitativi è affetta da notevole incertezza, ma entro domani potranno cadere mediamente 15-30 cm di neve oltre 1.000 metri circa, localmente di più soprattutto alle quote più alte. Non è escluso che neve o neve mista a pioggia possa cadere a tratti anche nel fondovalle della Valsugana.

Una spolverata di neve è stata portata sulle Dolomiti e le Prealpi venete la scorsa notte dall’ondata di maltempo, che sta investendo il Nord Italia. Sono circa 5-10 cm di neve fresca misurati dall’Arpav sui rilievi della regione, e al suolo il manto nevoso da 40-120 cm sulle Dolomiti ai 5-60 delle Prealpi vicentine. Sulla Dolomiti settentrionali non si superano i 10 cm in località come Casera Coltrondo, a 1960 metri sul Monte Croce Comelico, e Ra Vales sopra Cortina, a 2615 metri. Sulle Dolomiti meridionali sono stati misurati 15 cm sulla Pale di San Martino (2580 metri). Sulle Prealpi Bellunesi, 10 cm in val Salatis, a 1990 metri in Alpago. Sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), si sono registrati 20 cm di neve fresca a Cima XII (1965 metri) e 15 cm a Campomolon, a 1735 metri.

