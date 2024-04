Maltempo e neve: soccorso escursionista bloccato sul Monte Cornizzolo

MeteoWeb

All’alba, il Soccorso Alpino della Lombardia è intervenuto presso la Stazione Triangolo Lariano in risposta a una segnalazione di una persona in difficoltà nella parte alta del Monte Cornizzolo, dove una nevicata fitta rendeva la situazione molto complessa. I tecnici, attivati dalla centrale operativa, hanno utilizzato la geolocalizzazione per restringere l’area interessata al sentiero “Direttissima“.

Le squadre del CNSAS, affiancate dai Vigili del Fuoco, hanno raggiunto l’escursionista e lo hanno scortato in sicurezza fino alla base, a Suello, dove aveva lasciato l’auto. L’intervento si è concluso intorno alle 8 del mattino.

