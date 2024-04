Maltempo Piemonte: nevica ancora sul Mottarone

MeteoWeb

Nevica ancora in vetta al Mottarone, la montagna più importante tra le province di Novara e del VCO. La nevicata è cominciata questa mattina e in vetta è proseguita per tutto il giorno fino alla tarda serata. Le temperature sono scese su valori invernali: stamane hanno toccato i -4,8°C e anche questa sera il termometro oscilla intorno ai -3°C. Nel corso della giornata, la quota neve è scesa verso i 700-800 metri. La nevicata dovrebbe proseguire per tutta la notte. Per domani è atteso un miglioramento.

