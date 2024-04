Maltempo Piemonte, riaperta la SS 659: finisce l’isolamento della Val Formazza

MeteoWeb

Dopo due settimane, è finito oggi l‘isolamento dell’alta Val Formazza, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Oggi pomeriggio è stata infatti riaperta la statale 659 che era chiusa da mercoledì 27 marzo per il pericolo valanghe. Il via libera di Anas è arrivato oggi dopo che i tecnici hanno valutato non essere più incombente il pericolo valanghe in località Roccette, il punto critico della valle.

Intanto, è stata riaperta anche in territorio francese la strada del Colle della Maddalena. Due giorni fa, dopo le chiusure protrattesi dal 27 marzo scorso a causa delle condizioni meteo, la Statale 21 era stata riaperta in provincia di Cuneo solo fino al confine di Stato. Resta però in vigore, su entrambi i versanti, il divieto di transito per tutti i veicoli di massa superiore alle 19 tonnellate. Il provvedimento – informa l’Anas – sarà valido a tempo indeterminato dopo le nevicate dei giorni scorsi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.