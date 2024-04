Maltempo Piemonte: temporali, freddo, grandine, neve a bassa quota e un arcobaleno doppio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito il Piemonte in serata prima di un definitivo miglioramento sulla regione, in un clima che rimane decisamente invernale con neve fino a 600 metri sulle colline. Ci sono, infatti, +6°C a Cuneo, Alessandria, Biella, Novi Ligure, Mondovì, +7°C a Torino, +9°C a Novara, Vercelli. I temporali hanno portato pioggia battente e anche grandine in pianura. Il primo forte temporale della primavera ha colpito anche Torino, con intensa attività elettrica e grandine soprattutto sui quartieri occidentali e sudoccidentali del capoluogo, segnala il meteorologo Andrea Vuolo sulla pagina Facebook “Meteo in Piemonte”. Notevoli accumuli di grandine si sono verificati tra Chiaverano, Donato e Mongrando, tra Torinese e Biellese. Grandine anche ad Ivrea.

Dopo i temporali, un arcobaleno doppio è apparso nel cielo mentre alcuni rovesci sono ancora attivi sul Piemonte occidentale, tra Torinese e Cuneese.

Temporale con grandine a Ivrea

Fulmini a Orbassano, nel Torinese

Temporali in Piemonte, i fulmini illuminano Orbassano

Pioggia battente a Orbassano

Il temporale di oggi a Orbassano

Le immagini del temporale dalle colline di Torino

I fenomeni saranno in esaurimento nel corso della notte e da domani, l’attenzione è tutta rivolta al rischio gelate, anche in pianura, con temperature minime fino a -2°C su alcuni fondovalle collinari, segnala Vuolo. Proprio le schiarite favoriranno un ulteriore abbassamento delle temperature, su valori ancora più insoliti per questo periodo dell’anno.

