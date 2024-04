Maltempo Russia, inondazioni nella regione di Orenburg: evacuazioni | VIDEO

MeteoWeb

Inondazioni colpiscono 15 comuni nella regione di Orenburg, al limite sudorientale della parte europea della Russia, dove quasi 1500 persone, tra cui 381 bambini, sono state evacuate a causa del disastro naturale. Il Governatore Denis Pasler ha annunciato che è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa delle inondazioni. Su Telegram, Pasler ha sottolineato la necessità di questa misura per evitare esiti negativi e mitigare i potenziali danni ai residenti e alle infrastrutture. Le inondazioni hanno colpito 543 case e 2.274 proprietà private in 15 comuni della regione di Orenburg.

Pasler ha sottolineato l’urgenza di mobilitare tutte le risorse disponibili per le operazioni di salvataggio d’emergenza e l’evacuazione preventiva dei residenti dalle aree ad alto rischio. Il governatore ha inoltre sottolineato l’importanza di garantire adeguate forniture di carburante, cibo e beni di prima necessità, nonché di salvaguardare i beni personali dei residenti e di mantenere l’ordine pubblico in tutta la regione.

“I funzionari locali rimangono in attesa nelle comunità, preparando riserve di terra e altri materiali per rinforzare strade e dighe. Stanno inoltre garantendo il funzionamento di rifugi temporanei con forniture essenziali come cibo, acqua, assistenza medica e farmaci. In circostanze difficili, altrettanto importante è il supporto psicologico, gli specialisti sono a disposizione per fornire assistenza in caso di necessità“, ha affermato Pasler.

