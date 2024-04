Maltempo Russia, tempesta a Mosca: morti e feriti per il forte vento

MeteoWeb

Due persone sono morte e 15 sono rimaste ferite a causa del maltempo che ha colpito la capitale russa Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco della città, Sergey Sobyanin. “Oggi (mercoledì) la tempesta ha colpito la città di Mosca. Purtroppo 17 persone sono rimaste ferite e due di loro sono morte”, ha scritto sul suo canale Telegram. A Mosca si è scatenato un forte vento, con raffiche fino a 90km/h, che ha abbattuto alberi (alcuni caduti sulle auto), danneggiato il rivestimento degli edifici e sparso detriti di ogni genere nelle strade.

Un operaio è morto in un cantiere edile a causa di una struttura spazzata via dal vento. I soffitti sono crollati in due scuole di Mosca, lasciando 4 studenti feriti. I moscoviti sono stati invitati a non uscire a causa del forte vento. A causa del maltempo, tutti i parchi di Mosca sono chiusi e i servizi cittadini sono in massima allerta.

Nel frattempo, nella regione del Volga si è scatenata una tempesta. Questo è il secondo giorno in cui il Ministero per le Situazioni di Emergenza ha annunciato un’allerta tempesta. Pertanto, secondo il Centro Mari di Idrometeorologia e Monitoraggio Ambientale, il 4 aprile in alcune località sono previste raffiche di vento di 55-60km/h.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.