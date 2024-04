Maltempo, tanta neve in Veneto, 40 cm di coltre fresca sopra Misurina

MeteoWeb

Abbondanti precipitazioni nevose hanno interessato la montagna del Veneto tra ieri e la scorsa notte, portando clima invernale. Secondo il bollettino emesso questa mattina dall’Arpav regionale, le maggiori quantità di neve fresca sono state registrate nel Bellunese, nelle Dolomiti Settentrionali, a Monte Piana sopra Misurina, con 40 cm, tra i 25 e i 35 cm a Monte Croce, a Re Vales (dove si contano quasi 2 metri e mezzo di neve in totale), a Passo Falzarego e a Sappada. Fiocchi anche quote più basse: Cortina d’Ampezzo è coperta da oltre 5 cm di neve. Le precipitazioni sono state intense anche sulle Dolomiti Meridionali, con oltre 10-15 cm a quote basse, ad Arabba, Falcade e Frassenè. Anche le Prealpi bellunesi sono state interessate dall’ondata di maltempo, con picchi di 30 cm nel comprensorio del Nevegal e a Pian Cansiglio, e 25 cm sopra Alpago. Forti nevicate si sono verificate anche in provincia di Vicenza, con 25 cm sul Monte Grappa e 20 cm a Tonezza del Cimone, mentre sull’Altopiano di Asiago il quantitativo maggiore si registra a Campogrosso (30 centimetri), tra i 5 e i 10 cm ad Asiago, Gallio e Roana. Anche le cime del Veronese, sul Monte Tomba e sul Monte Baldo, sono state imbiancate.

