Maltempo, temporali in Veneto: grandine e un funnel cloud nel Trevigiano | FOTO e VIDEO

Altra giornata di instabilità in Italia e altri temporali in Veneto dopo quelli di ieri pomeriggio. Un temporale a multicella ha interessato la zona di Treviso, spostandosi poi verso le coste veneziane. Oltre alla pioggia, si sono verificate anche grandinate o graupel. Colpita in pieno anche la città di Treviso, dove in un’ora sono caduti 17mm di pioggia. La temperatura è crollata a +8°C in pieno pomeriggio grazie alle forti precipitazioni che hanno trascinato verso il basso l’aria fredda presente in quota.

Come se non bastasse, un Funnel Cloud (o nube a imbuto) è stato avvistato a Fossalta di Piave, sempre nel Trevigiano. Si tratta di un tentativo di tornado, in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo.

Temporale con graupel nella zona di Treviso

