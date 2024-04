Forti temporali nel Sud degli USA: tornado in Louisiana, grandine grossa in Texas | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un vigoroso sistema di tempeste che si è sviluppato attraverso le Montagne Rocciose meridionali e l’umidità che si è spostata attraverso il Golfo del Messico si sono combinati per produrre una serie di temporali dalle pianure meridionali del Texas attraverso la Louisiana e il Mississippi, nel sud degli USA. Ashton Robinson Cook, meteorologo del Weather Prediction Center del National Weather Service (NWS) ha affermato che forti piogge, tornado, grandine e raffiche di vento distruttive sono possibili sulla costa del Golfo e nell’estremo Sud degli USA.

Gli abitanti di New Orleans e dei suoi sobborghi sono alle prese con strade allagate. A Slidell, appena fuori New Orleans, in Louisiana la Polizia ha condiviso il video di quello che si ritiene essere stato un tornado che si è verificato questa mattina. Fuori da un McDonald’s, un’auto era su un fianco, i pali della luce erano inclinati verso terra e grandi pezzi dell’insegna di McDonald’s erano sparsi per la strada. In tutta la città, si registrano alberi spezzati o sradicati, pali divelti ed edifici danneggiati (vedi foto della gallery scorrevole in alto). In Louisiana, sono chiuse le scuole e gli uffici governativi.

In Texas, diverse persone sono state salvate dalle case e dai veicoli dopo che le inondazioni hanno interessato parti della contea di Jasper, vicino al confine con la Louisiana, hanno detto le autorità. “La città di Kirbyville rimane sott’acqua ed è ancora la principale preoccupazione in questo momento“, ha dichiarato sui social media l’ufficio dello sceriffo della contea di Jasper. Tutte le strade principali che portano a Kirbyville, una cittadina di circa 2.000 abitanti, sono state chiuse a causa delle inondazioni, ha detto l’ufficio dello sceriffo. Sono stati allestiti rifugi dopo che circa 50 persone sono state sfollate dalle loro case, ha detto Billy Ted Smith, coordinatore della gestione delle emergenze della contea di Jasper. Ha stimato che quelle persone provenissero da circa 20 case allagate e ha detto che sono state salvate 5-6 persone dai veicoli. Ha detto che finora non sono stati segnalati feriti gravi.

Nel sobborgo di Katy a Houston, forti temporali che hanno attraversato la zona hanno fatto crollare parte del tetto di un’officina di riparazione Firestone. I temporali hanno anche danneggiato attività commerciali e automobili in un vicino centro commerciale, compreso il fatto che una grande unità di condizionamento d’aria che era sul tetto si è schiantata nel parcheggio, hanno detto i funzionari. Nessuno era all’interno dell’officina. Gravi danni si registrano in una chiesa a Port Arthur, in Texas, dove i funzionari della città hanno affermato che si stavano occupando anche di alberi e linee elettriche abbattuti.

All’inizio della giornata, in Louisiana più di 100.000 clienti erano già senza elettricità, secondo poweroutage.us, che tiene traccia delle interruzioni a livello nazionale. Altri 30.000 clienti erano senza elettricità nel Mississippi. Proprio nel Mississippi, lo sceriffo ha inviato un avvertimento urgente alle persone in alcune parti della contea di Yazoo, appena a nord-ovest di Jackson. “Se tu o qualcuno che conosci vivete nella suddivisione Eastbrook sulla Highway 16 nella contea di Yazoo, dovete evacuare IMMEDIATAMENTE!!!“, ha pubblicato sui social media l’ufficio dello sceriffo della contea di Yazoo. “L’argine sul lago sta per crollare e le case saranno allagate. Per favore, esci al più presto!!!”.

Grandine grossa in Texas

Nella giornata di ieri, martedì 9 aprile, si è verificata grandine di grosse dimensioni nel Texas centrale: impressionanti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano grossi pezzi di ghiaccio caduti al suolo ad Austin. Secondo le stime radar sono caduti fino a 300mm di pioggia nelle ultime 24 ore, con totali più pesanti appena a nord-ovest di Lake Charles, in Louisiana, ha detto il meteorologo Robinson Cook.

Grandine grossa ad Austin, in Texas

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.