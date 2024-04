Maltempo in Vietnam, morto bimbo di 5 anni

MeteoWeb

Lo scorso fine settimana una violenta perturbazione ha colpito gran parte del Vietnam settentrionale, causando gravi danni. Secondo quanto riportato da Vietnam News, le zone più colpite sono state nella provincia di Ha Giang, dove le forti piogge abbinate a raffiche di vento hanno causato la morte di un bambino di 5 anni e ferito altre 8 persone in varie province. I danni totali, stimati in decine di miliardi di dollari, hanno coinvolto migliaia di edifici, centinaia di ettari di coltivazioni e allevamenti, oltre a numerose infrastrutture per l’elettricità e le telecomunicazioni, lasciando alcune zone al buio. Centinaia di alberi sono stati abbattuti, soprattutto nella capitale Hanoi.

Il Centro nazionale di previsione meteorologica e idrologica vietnamita ha avvertito che questo periodo di transizione, caratterizzato dall’interazione di masse d’aria calda e fredda, potrebbe portare a forti temporali accompagnati da tornado, fulmini e grandine, e che tale situazione potrebbe persistere anche nel prossimo periodo. Di conseguenza, le autorità competenti hanno attivato un sistema di allerta e monitoraggio 24 ore su 24.

