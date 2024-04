L’annuncio della vita aliena “potrebbe essere solo a un paio di anni da ora”, dice l’esperta

MeteoWeb

“Di solito, quando sono su un aereo, se dico a qualcuno che cerco vita su pianeti intorno ad altre stelle, non riesco a dormire“, dice Lisa Kaltenegger, ridendo. “È sempre una risposta accurata e curata a seconda se devo fare qualcosa la mattina seguente quando arrivo o meno. Le persone sono tipo, ‘Oh, ho letto di questo’, sai, ‘Siamo stati visitati? È vero?’”

La ricerca di vita extraterrestre

Kaltenegger è professoressa di 47 anni di astrofisica, una pioniera ed esperta mondiale nella ricerca di vita extraterrestre. Come autrice di Alien Earths: Planet Hunting in the Cosmos (Allen Lane), è ben consapevole che il suo campo di studio scelto affascina da sempre l’essere umano.

Kaltenegger crede che le prove di vita aliena siano a portata di mano. Sta cercando “biosignature” – segni rivelatori di vita nelle atmosfere di pianeti lontani, il tipo di gas che i processi organici creano sulla Terra, ossigeno, metano e altri. “Abbiamo effettivamente uno strumento [per trovarli]“, dice. “E molte persone non si rendono conto che ce l’abbiamo. Abbiamo il telescopio spaziale James Webb, che è stato in orbita da circa un anno. Viviamo in questa era di esplorazione dorata, con migliaia di altri mondi sulla nostra soglia di casa, che ora possiamo effettivamente esplorare“.

I(nizia il suo libro buttando via dalla tavola tutte le “prove” finora presentate. Riconosce che gli cacciatori di UFO rispondono all'”eccitazione di cercare vita nell’universo“, ma “molte volte con avvistamenti UFO, i dati non sono abbastanza buoni“, dice. “Se hai una macchia su una foto, è interessante, ma…”

Questo si rivela essere un grosso “ma“. Bisogna capire tutti i fattori variabili di un avvistamento, spiega Kaltenegger, riflessione della luce, modelli meteorologici, quanto lontano qualcosa è se sembra muoversi molto velocemente. Nel suo libro, scrive: “Ho essenzialmente detto, questi dati non sono abbastanza buoni per trarre conclusioni“.

La testimonianza di David Grusch

Cosa dire, allora, dell’ex ufficiale dell’US Air Force David Grusch, che ha testimoniato presso una sottocommissione della Camera degli Stati Uniti l’anno scorso che, nel suo tempo nel Gruppo di lavoro sui fenomeni aerei non identificati, aveva visto documenti che mostravano l’esistenza di un programma segreto di recupero UFO; che l’America possiede più veicoli spaziali di origine aliena e che sono state trovate “biologiche non umane” in un sito di schianto di alieni?

Kaltenegger ha scritto il suo libro “un po’ con questo in mente“, dice. “Perché penso che le persone siano molto, molto intelligenti, e inizino effettivamente a dubitare di queste cose quando diventa un po’ troppo conveniente. Ma non c’è molto là fuori che sia facilmente accessibile e ti dica, stai attento se qualcuno vuole venderti questo e quali sono le domande che dovresti fare.”

“Quando vedo quella [testimonianza], onestamente quello che penso è, ‘Oh Dio, vorrei che fosse vero’. Sarebbe così molto più facile se avessimo alieni che vengono qui. Perché la ricerca della composizione chimica e dei gas come biosignature, è difficile, anche con i telescopi più grandi che abbiamo“.

“Non siamo il posto in cui andresti”

“Siamo nell’infanzia dell’esplorazione spaziale. Abbiamo stivali sulla Luna, ma non abbiamo nemmeno stivali su Marte“, dice. “Non siamo il posto in cui andresti“.

Tutto questo si svolge nella sua mente quando vede pronunciamenti come quelli di Grusch, dice. “Ecco perché il metodo scientifico è così importante. Questo olio di serpente probabilmente non ti aiuterà.” Se fosse la loro salute, le persone chiederebbero un secondo parere, sottolinea. “È buffo che alcune persone sospendano questo pensiero quando si tratta di qualcuno che cerca di vendere loro prove di vita aliena“. Almeno, dice, le persone non dovrebbero dar credito senza un “secondo team indipendente per confermarlo. È il minimo.” La sua metodologia, aggiunge, “è uno strumento di ricerca molto più forte basato sull’evidenza“.

Anche per gli scienziati pronti a mettere le loro prove sulla vita extraterrestre nel dominio pubblico, suggerisce, la barra rimane alta. Il professore di scienze di Harvard Avi Loeb ha suscitato scalpore con il suo bestseller del 2021, Extraterrestrial, che suggeriva che un oggetto stellare insolitamente sottile avvistato muoversi lontano dal sole a milioni di miglia dalla Terra nel 2017 fosse una vela luminosa aliena, spinta dalla radiazione solare invece del vento.

“Penso che Avi voglia davvero essere la persona che trova vita nell’universo“, dice Kaltenegger, “[quando] le persone lo guardavano e dicevano, non potrebbe essere [quello che Loeb sosteneva] a causa del modo in cui si muove, a quel punto, penso che come scienziati, siamo addestrati ad accettare la morte di un’ipotesi bella da parte di un fatto brutto e passare alla prossima cosa… Penso che a un certo punto, come scienziati, sappiamo meglio. Le probabilità sono che non sia una vela luminosa“.

Nel mondo di Kaltenegger, tuttavia, c’è eccitazione per quattro pianeti potenzialmente favorevoli alla vita trovati in orbita attorno alla stella nana rossa Trappist-1, a soli 40 anni luce dalla Terra, nel 2017. “Il telescopio spaziale James Webb sta osservando questi pianeti proprio ora“, dice. “Abbiamo la possibilità di trovare i gas su questi mondi. E capire se ci sono biosignature su di essi entro i prossimi, diciamo, cinque o dieci anni.” Il periodo di tempo, anche con le meraviglie di un telescopio spaziale, è necessario a causa delle difficoltà nel creare un quadro chiaro di un esopianeta con così tante interferenze luminose dalla stella stessa. Ci vuole tempo.

Ma, dice Kaltenegger: “Se la vita è ovunque, può essere in quel sistema. Potrebbe essere che dobbiamo osservare 100 sistemi prima di trovare vita, o 1.000. Ma potrebbe anche essere che dobbiamo osservare solo un sistema”. Se fosse questo il caso, dice, allora l’annuncio che non siamo soli, “potrebbe essere solo a un paio di anni da ora“.

