Maremmana incinta impiccata ad Arcinazzo: taglia di 3.000 euro

MeteoWeb

Una cagnolona maremmana incinta morta con una corda al collo. Questa è stata la macabra scena che si è presentata ieri ad un uomo che stava facendo un’escursione sul Monte Rafani, nel territorio comunale di Arcinazzo (Roma). L’uomo ha subito allertato i Carabinieri forestali di Fiuggi che arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che costatare il fatto e chiamare i veterinari di Anagni che hanno provveduto alla rimozione della carcassa della povera maremmana, quasi sicuramente uccisa in maniera atroce per impiccagione.

Sulla vicenda è intervenuta l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA), che ha annunciato la presentazione di una denuncia per il momento contro ignoti ed ha messo a disposizione una ricompensa di 3.000 euro che verrà pagata a chi, con la propria denuncia, rilasciata ai termini di legge per iscritto alle forze dell’ordine e successivamente con la sua testimonianza in giudizio, riuscirà a far individuare e condannare in via definitiva l’autore o gli autori di questo orribile crimine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.