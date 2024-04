Meraviglie e misteri di Marte, la Città Inca e i “ragni in agguato” | FOTO

MeteoWeb

“Nessun segno di Ziggy Stardust, ma Mars Express dell’ESA ha catturato le tracce rivelatrici di ‘ragni‘ sparsi nella regione polare meridionale di Marte“: l’Agenzia Spaziale Europea descrive così il fenomeno avvistato dall’orbiter sul Pianeta Rosso, precisando: “Piuttosto che essere veri e propri ragni, queste piccole caratteristiche scure si formano quando il Sole primaverile ricade sugli strati di anidride carbonica depositatisi durante i bui mesi invernali. La luce solare fa sì che il ghiaccio di anidride carbonica sul fondo dello strato si trasformi in gas, che successivamente si accumula e rompe le lastre di ghiaccio sovrastanti. Il gas si libera nella primavera marziana, trascinando materiale scuro in superficie e frantumando strati di ghiaccio spessi fino a un metro“.

Il gas emergente, carico di polvere scura, “fuoriesce dalle fessure del ghiaccio sotto forma di alte fontane o geyser, per poi ricadere e depositarsi in superficie. Ciò crea macchie scure di diametro compreso tra 45 metri e 1 km. Questo stesso processo crea caratteristici pattern ‘a forma di ragno‘ incisi sotto il ghiaccio – e quindi queste macchie scure sono un segno rivelatore del fatto che i ragni potrebbero essere in agguato al di sotto“.

Un esploratore di Marte dell’ESA, l’ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), ha realizzato immagini che ritraggono pattern a forma ragno in modo particolarmente chiaro (immagine di seguito). I ‘ragni’ catturati da TGO si trovano “vicino, ma all’esterno, alla regione mostrata nella nuova immagine di Mars Express. Lo scatto di Mars Express mostra le macchie scure sulla superficie formate dalla fuoriuscita di gas e materiale, mentre la prospettiva TGO cattura anche i canali simili a ragnatele scavati nel ghiaccio sottostante“.

Le suddette macchie scure possono essere viste in diverse immagini di Mars Express, attraverso imponenti colline e ampi altipiani. Tuttavia, la maggior parte appare come piccole macchie nella regione oscura a sinistra, che si trova proprio alla periferia di una parte di Marte soprannominata Inca City. Il motivo di questo nome non è un mistero: la rete lineare, quasi geometrica dei crinali ricorda le rovine Inca. Più formalmente conosciuta come Angustus Labyrinthus, Inca City fu scoperta nel 1972 dalla sonda Mariner 9 della NASA.

Questa nuova immagine di Inca City è stata catturata dalla High Resolution Stereo Camera di Mars Express.

Un’origine misteriosa

“Non siamo ancora sicuri di come si sia formata Inca City,” spiega l’ESA. “Potrebbe essere che le dune di sabbia si siano trasformate in pietra nel tempo. Forse materiale come magma o sabbia sta filtrando attraverso strati fratturati di roccia marziana. Oppure le creste potrebbero essere degli “esker”, strutture tortuose legate ai ghiacciai“.

Le “mura” di Inca City sembrano tracciare parte di un grande cerchio, di 86 km di diametro. Gli scienziati sospettano quindi che la “città” si trovi all’interno di un grande cratere formatosi quando una roccia proveniente dallo Spazio si è schiantata sulla superficie del pianeta. Questo impatto probabilmente ha causato l’increspatura di faglie nella pianura circostante, poi riempite di lava, e da allora si sono consumate nel tempo.

Verso la parte centrale dell’immagine il paesaggio cambia leggermente, con grandi vortici tondeggianti e ovali che creano un effetto che ricorda il marmo. Si ritiene che questo effetto si verifichi quando i depositi stratificati vengono consumati nel tempo.

Al centro-destra dell’inquadratura si trovano alcuni prominenti tumuli e colline dai fianchi ripidi e dalla cima piatta che si elevano per più di 1500 metri sopra il terreno circostante. Questi si formano poiché il materiale più morbido viene eroso nel tempo dai flussi di vento, acqua o ghiaccio, lasciando dietro di sé il materiale più duro che forma queste colline.

Verso destra (Nord) il terreno diventa sempre più ricoperto di polvere liscia e chiara. Alcuni segni di “ragni” possono essere visti sparsi sugli altipiani, in agguato tra vari canyon e avvallamenti.

Esplorare Marte

Mars Express ha rivelato molto su Marte negli ultimi 2 decenni e oltre. L’orbiter continua a fotografare la superficie del Pianeta Rosso, a mapparne i minerali, a esplorare la composizione e la circolazione della sua atmosfera, a sondare il sottosuolo della crosta e a studiare l’ambiente marziano.

L’HRSC del veicolo ci ha mostrato di tutto, dalle creste e solchi scolpiti dal vento ai sinkhole sui fianchi di colossali vulcani, ai crateri da impatto, alle faglie tettoniche, ai canali fluviali e alle antiche pozze di lava. La missione è stata immensamente produttiva nel corso della sua vita, creando una comprensione più completa e accurata che mai del nostro vicino planetario.

