Giornata della Terra, Mase-UNDP: “sforzi coordinati per vincere la sfida climatica”

MeteoWeb

Partenariato tra Mase e UNDP (United Nations Development Programme) al centro dell’evento di avvicinamento alla Giornata della Terra a Roma, dal titolo ‘Run-up to Earth Day’, con cui il Ministero e il Programma Onu collaborano per affrontare la sfida del cambiamento climatico. L’evento ribadisce la pressante necessità di mettere in atto sforzi concertati per lottare contro il cambiamento climatico, la deforestazione, l’inquinamento e la perdita di biodiversità.

All’evento erano presenti il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro, il coordinatore del centro UNDP di Roma Agostino Inguscio.

La collaborazione tra Italia e UNDP, caratterizzata da un impegno condiviso nel promuovere soluzioni incentrate sul clima nei Paesi in via di sviluppo, diventa centrale con il ruolo di leadership assunto dall’Italia come attuale presidenza del G7. L’evento ha anche messo in evidenza iniziative come il programma Youth4Climate, che dà potere ai giovani leader nel guidare l’azione climatica e l’innovazione, e la Collaborazione Energetica Italia-UNDP, che promuove transizioni verso energie pulite in Africa. Inoltre, è stata introdotta la nuova piattaforma “Platform for Investment and Technical Assistance (PISTA)”, per sostenere gli sforzi climatici fornendo assistenza tecnica e finanziaria ai paesi in via di sviluppo a livello globale, con una gran parte delle risorse destinate all’Africa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.