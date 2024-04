Melanoma: primo vaccino personalizzato ai pazienti britannici, al via test

MeteoWeb

Nel Regno Unito è stato avviato un importante studio clinico che potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro il melanoma, il più pericoloso dei tumori della pelle. Si tratta di un vaccino a mRNA personalizzato, progettato su misura per ogni singolo paziente, che promette di istruire il sistema immunitario a combattere e distruggere le cellule tumorali.

Il National Health Service (NHS) britannico ha avviato questa sperimentazione in collaborazione con l’University College London Hospitals (UCLH), coinvolgendo pazienti come Steve Young, 52 anni, di Stevenage, come riportato dalla BBC online. Young, che è stato operato ad agosto per rimuovere un melanoma dal cuoio capelluto, è uno dei primi pazienti a ricevere questo trattamento innovativo.

Il vaccino, chiamato mRNA-4157 (V940), è sviluppato utilizzando la stessa tecnologia dei vaccini contro il COVID-19 e viene somministrato insieme a un immunoterapico chiamato pembrolizumab. L’obiettivo è insegnare al sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule tumorali, riducendo così il rischio di recidive o di morte.

Secondo uno studio di fase II pubblicato a dicembre, le persone con melanoma grave ad alto rischio che hanno ricevuto questo vaccino insieme all’immunoterapia hanno mostrato una probabilità di mortalità o recidiva quasi dimezzata rispetto a coloro che non hanno ricevuto il vaccino. Questo studio ha rilevato che il 49% dei pazienti trattati ha evitato la morte o la recidiva dopo tre anni.

Il vaccino, sviluppato da Moderna e MSD, è personalizzato per adattarsi alla firma genetica unica di ciascun tumore, istruendo l’organismo a produrre proteine o anticorpi che attaccano specifici marcatori presenti solo sulle cellule tumorali. Heather Shaw, ricercatrice presso l’UCLH, sottolinea che questo vaccino ha il potenziale per curare il melanoma e sta attualmente in fase di sperimentazione anche per altri tumori, come quelli polmonari, alla vescica e ai reni.

La sperimentazione nel Regno Unito mira a reclutare almeno 60-70 pazienti in 8 centri, tra cui Londra, Manchester, Edimburgo e Leeds. I pazienti devono aver subito la rimozione chirurgica del melanoma ad alto rischio nelle ultime 12 settimane per garantire il miglior risultato possibile.

Questo vaccino personalizzato rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il melanoma e potrebbe offrire nuove speranze ai pazienti affetti da questo tipo di cancro. Se i risultati dello studio saranno confermati, potrebbe essere introdotto come parte delle terapie standard contro il melanoma in futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.