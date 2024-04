Giorgia Meloni: “energia pulita e illimitata con la fusione nucleare, transizione sia sostenibile e non ideologica”

MeteoWeb

“Portare avanti una transizione energetica sostenibile e non ideologica“. E’ il massaggio che Giorgia Meloni ha portato ieri all’evento “La scienza al centro dello Stato” promosso dalla Italian scientists association (Isa) in corso nella sala Angiolillo di Palazzo Wedekind. “Alla scienza – sottolinea il premier – il compito di individuare tecnologie utili a raggiungere quegli obiettivi. Le tecnologie già in uso, quelle che stiamo sperimentando, quelle che dobbiamo ancora scoprire. Non parliamo solo di rinnovabili parliamo di gas, di biocarburanti, di idrogeno, di cattura di anidride carbonica. Parliamo di tecnologie che ci permettono di trasformare l’economia da lineare e circolare“.

Per il presidente del Consiglio non bisogna dimenticare “la grande prospettiva, la grande visione, il grande sogno che deriva dalla possibilità di produrre in un futuro non così lontano, energia pulita ma soprattutto energia illimitata dal nucleare da fusione. L’Italia è la patria di Enrico Fermi – ricorda Meloni – su questo storicamente non è seconda a nessuno e grazie al know how, all’attività di ricerca e sviluppo che viene portata avanti dai nostri centri di eccellenza, al nostro sistema produttivo, possiamo continuare a crescere, a regalare al mondo nuove scoperte e un futuro migliore e diverso“.

