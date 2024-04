Il Meteo in Alto Adige: marzo 2024 mite e piovoso

MeteoWeb

“Il mese di marzo andato in archivio è stato molto umido in tutto l’Alto Adige, con precipitazioni piovose da due a tre volte superiori alla media nel lungo periodo“, sottolinea il meteorologo Dieter Peterlin, dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe della Provincia. Le maggiori quantità di precipitazioni si sono verificate nei giorni 5 e 6 marzo e nel fine settimana di Pasqua. Le temperature registrate sono state di uno o due gradi superiori alla media a lungo termine.

Temperature minime e massime

La temperatura più alta del mese è stata registrata il 22 marzo a Gargazzone con +22,5°C, mentre la più bassa è stata registrata il 25 marzo a Sesto, con -7,3°C.

Le previsioni meteo

Dopo un fine settimana di Pasqua con tanta pioggia, il tempo migliorerà a partire da oggi (2 aprile). Un flusso da ovest porterà aria più secca in Alto Adige e dunque la fine delle precipitazioni. Nel corso della giornata è previsto il ritorno del sole e un aumento delle temperature. Mercoledì 3 aprile, le nubi torneranno ad addensarsi temporaneamente, con possibilità di qualche piovasco a livello locale. Giovedì il tempo tornerà ad essere in prevalenza soleggiato, mentre venerdì, 5 aprile, la giornata inizierà con locali formazioni di nubi basse, mentre in seguito il tempo sarà soleggiato con nubi alte in transito.

