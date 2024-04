Meteo arbitro dei prezzi dei cereali: grano a livelli altissimi

MeteoWeb

Un’ondata di caldo in Russia, un clima secco in Kansas: le fluttuazioni dei prezzi del grano e del mais, che sono saliti bruscamente prima di stabilizzarsi, sono essenzialmente dettate dalle previsioni meteorologiche, a pochi mesi dai raccolti dell’emisfero settentrionale. “Il tempo è fondamentale, con la siccità estrema segnalata in Russia e in alcune parti degli Stati Uniti e le condizioni eccessivamente umide segnalate in Europa“, afferma Jack Scoville del Price Futures Group.

I prezzi del grano sono saliti venerdì sui mercati europei e alla Borsa di Chicago, con il prezzo di una tonnellata di grano da pane che ha raggiunto quasi 212 euro alla chiusura di Euronext per il mese di maggio. Il prezzo di una tonnellata di grano tenero è salito a più di 235 euro per il nuovo raccolto, alla scadenza di settembre, il livello più alto dallo scorso dicembre. Questo aumento è stato parzialmente corretto lunedì, e i prezzi sono scesi leggermente martedì, ma hanno teso a stabilizzarsi durante la sessione a circa 208 euro per la scadenza di maggio, la prima disponibile.

“Anche se negli ultimi giorni si sono verificate alcune piogge nelle grandi pianure cerealicole della Russia meridionale, ciò non è sufficiente a placare le preoccupazioni. Il caldo e il vento, che inaridiscono le colture nel pieno della stagione di crescita del grano, mettono in dubbio le prospettive di produzione”, spiega Gautier Le Molgat, CEO di Argus Media France. La posta in gioco è alta, dato che la Russia è di gran lunga il principale esportatore di grano al mondo, con previsioni di esportazione di oltre 50 milioni di tonnellate per la stagione 2023-24, che rappresentano quasi un quarto del commercio mondiale. Le Molgat sottolinea anche la differenza di prezzo “sostanziale” e “poco frequente” – oltre 20 euro – tra il vecchio e il nuovo raccolto di grano, segno di una reale preoccupazione per le rese nel 2024-25. La Russia ha recentemente aumentato leggermente i suoi prezzi, pur rimanendo al di sotto delle offerte europee e americane, assicurandosi di continuare a dominare il commercio.

Clima secco negli USA

Altri fattori preoccupanti sono il clima secco in Oklahoma, Texas e soprattutto in Kansas, il principale Stato americano produttore di grano invernale: dopo un aumento “leggermente sproporzionato” dei prezzi, i fondi di investimento, che avevano scommesso sul grano, hanno iniziato a riacquistare per coprire le loro posizioni, afferma Damien Vercambre, analista di Inter-Courtage. Questi aggiustamenti dei prezzi avvengono in un periodo tradizionalmente calmo: “il periodo del raccolto nei Paesi importatori si sta avvicinando. Anche se alcuni di essi saranno deboli, questo colmerà parte del fabbisogno e rallenterà gli acquisti”, aggiunge.

Siccità in Marocco

Tuttavia, la situazione rimane critica per Paesi come il Marocco, che ha sofferto sei anni consecutivi di siccità. L’ONICL, l’ente nazionale marocchino per il grano, ha appena annunciato che continuerà la sua politica di sovvenzionamento degli acquisti di grano fino alla fine dell’anno – anziché fino alla fine di aprile – in considerazione dello scarso raccolto previsto per quest’anno, riporta Agritel.

Il mais

In piena stagione di semina, il mais è meno soggetto a fluttuazioni rispetto al grano, ma anche il suo prezzo è aumentato alla fine della scorsa settimana. Secondo Jack Scoville, “la domanda è stata la forza trainante della ripresa”, con un “aumento della domanda” sia interna negli Stati Uniti che per le esportazioni. Per quanto riguarda i semi oleosi, i prezzi della colza in Europa sono sostenuti dalle preoccupazioni per il clima, con la probabilità che le piogge danneggino i fiori gialli e quindi potenzialmente i raccolti di semi oleosi. Secondo Agritel, il prezzo di una tonnellata di colza è salito lunedì a 465 euro su Euronext per la prima data disponibile di agosto, lo stesso livello dello scorso ottobre. I prezzi della soia hanno chiuso in leggero rialzo lunedì sera, a causa della rinnovata domanda di soia brasiliana, secondo Jack Scoville.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.