Meteo Lombardia: nubi e piogge in aumento nel weekend

Da oggi “l’approfondimento della struttura ciclonica verso la Penisola Iberica determina l’afflusso di correnti meridionali instabili ed umide sulla regione: aumento della nuvolosità e precipitazioni anche nel fine settimana, con venti in rinforzo. Lunedì e martedì più soleggiato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui settori occidentali ed i rilievi, con qualche irregolare e temporanea schiarita nella giornata; poco o solo temporaneamente nuvoloso sulla pianura centro orientale.

Precipitazioni: deboli rovesci diffusi sui rilievi ed i settori più occidentali, più intensi e frequenti sul Nordovest. Possibili occasionali altrove, ma meno probabili. Neve oltre 2000 metri, a quote inferiori sui rilievi occidentali.

Temperature: minime e massime in lieve aumento.

Zero termico: in risalita nella giornata, attorno a 2300 metri in serata.

Venti: in pianura da deboli a moderati dai quadranti orientali, in montagna moderati dai quadranti meridionali, localmente forti sulle cime.

