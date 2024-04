Meteo Piemonte, oggi quasi +30°C ma da domani netto calo delle temperature

MeteoWeb

Anche oggi le temperature massime si sono spinte a ridosso dei +30°C in Piemonte, con picchi diffusi di +28-29°C. La città più calda, secondo i dati delle stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), è stata Nizza Monferrato, con +29,3°C misurati nel primo pomeriggio, seguita da Sezzadio (Alessandria), con una massima di +28,7°C e Candoglia Toce (+28,6°C). Nel centro di Torino, alla stazione meteo dei Giardini Reali, massima a +28,7°C alle 16:00. Ai 4.506 metri del rifugio Capanna Margherita, sul Monte Rosa, la massima è di -1.8°C.

Dalla prossima notte – sono le previsioni meteo di Arpa Piemonte – “la discesa di una saccatura nordatlantica determinerà un’intensificazione delle correnti in quota e un parziale aumento della nuvolosità sui rilievi alpini associato a possibili deboli precipitazioni”. Sono previsti venti molto forti in montagna “fino a mercoledì con foehn in estensione alle pianure dal pomeriggio di martedì. La quota dello zero termico e le temperature massime sono previste in deciso calo a partire da domani; in marcato calo anche le temperature minime da mercoledì”.

