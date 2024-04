Meteo Piemonte: le previsioni per il ponte del 25 aprile

MeteoWeb

“Nei prossimi giorni si instaura un flusso zonale in quota, con correnti occidentali sul Piemonte, contestualmente un minimo barico si forma sull’Atlantico e discende verso Portogallo causando la rotazione dell’asse di saccatura e dei venti, che risultano meridionali. Questo porta ad un nuovo aumento della nuvolosità per venerdì e a precipitazioni a carattere di rovescio sulle pianure. Il fine settimana sarà caratterizzato da piogge sparse e intermittenti con un generale aumento delle temperature“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Meteo Piemonte, le previsioni dal 25 al 27 aprile

Oggi, 25 aprile, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è previsto al mattino cielo sereno con cumuli sparsi sulle Alpi più consistenti tra Pennine e Lepontine. Nel corso della giornata progressivo aumento della nuvolosità alta sulla parte occidentale e lungo l’arco alpino, fino a giungere nella notte a cielo irregolarmente nuvoloso a nordovest. Possibili locali rovesci dalle ore centrali sui rilievi, in particolare sull’area appenninica e in tarda serata tra Lago Maggiore e Val d’Ossola. Zero termico stazionario o in lieve rialzo fino a 1600-1800 m. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti deboli o localmente moderati occidentali sulle Alpi, deboli prevalentemente meridionali sull’Appennino; in pianura deboli a regime di brezza in giornata, con estesi rinforzi da sudest in serata sulle aree collinari di Astigiano ed Alessandrino.

Venerdì 26 cielo molto nuvoloso o coperto al mattino, nuvoloso o molto nuvoloso al pomeriggio con possibili schiarite sul Piemonte sud-orientale. Al mattino possibili rovesci o temporali sulle pianure settentrionali e zona dei laghi, altrove generalmente deboli sparse ed intermittenti, con quota neve inizialmente a 1000-1200 m in rialzo a 1300-1500 m nel corso della giornata. Zero termico in temporaneo calo al mattino fino a 1400-1500 m, poi in lieve aumento nel corso della giornata fino a 1700-1800 m. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti in genere deboli o moderati, da sudovest sulle Alpi, da sud sull’Appennino; deboli tra est e nordest in pianura.

Sabato 27 molto nuvoloso al mattino sulle pianure e coperto su Alpi ed Appennino ad eccezione di Alpi Marittime. Generale aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata fino a cielo coperto ovunque. Locali schiarite serali sulle zone meridionali della regione. Al mattino deboli precipitazioni sparse, lungo l’arco alpino diffuse. In progressiva estensione a tutta la regione nel corso della giornata e locale intensificazione tra Alpi Graie e Lepontine. Quota neve in aumento da 1300-1500 m del mattino fino a 1700-1900 m. Zero termico in generale aumento fino a 2000-2200 m nella sera. Temperature in aumento. Venti in montagna meridionali in rinforzo fino a moderati, sulle pianure deboli tra est e nordest.

