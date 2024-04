Meteo: in Trentino zero termico a 4200 metri, allarme valanghe

MeteoWeb

In Trentino, oggi lo zero termico è salito fino a 4200 metri a causa di una poderosa rimonta dell’anticiclone africano. In fondovalle le temperature toccano anche i +22°C. “Colpa, se vogliamo dire così, dei tentacoli dell’anticiclone africano che sta portando sull’arco dolomitico la colonnina di mercurio a livelli quasi estivi – ha spiegato Giacomo Poletti di Meteo Trentino Alto Adige -. Attenzione perché anche in quota le temperature saranno alte, arrivando fino a +12°C. Dunque, gli escursionisti facciano molta attenzione. Prima di qualsiasi ascesa, bisognerà consultare il bollettino delle valanghe. Ricordo che l’ondata di maltempo della scorsa settimana ha portato abbondanti nevicate con picchi di 2 metri di neve fresca che però non si è stabilizzata proprio per il progressivo innalzamento delle temperature”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.