Meteo Veneto: le previsioni per il 1° Maggio

MeteoWeb

“Un’alta pressione centrata sull’Europa orientale manterrà sul Veneto tempo stabile e ben soleggiato, con valori termici sopra la media del periodo. Da mercoledì la pressione sarà in diminuzione per l’avvicinarsi di una saccatura atlantica che giovedì porterà una fase di instabilità con precipitazioni diffuse, rovesci e possibili temporali. Venerdì residua variabilità“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature diurne in aumento rispetto a domenica, con valori più alti della media. Venti in quota deboli o moderati dai settori meridionali; altrove deboli variabili.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte, in aumento nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti – Nulla (0%)

Temperature: In aumento e ben superiori alla media.

Venti: In quota moderati da sud-est; nelle valli a prevalente regime di brezza. In pianura, a parte le brezze lungo la costa nelle ore centrali, per il resto soffieranno dai settori orientali con intensità debole o temporaneamente moderata.

Mare: Calmo o quasi calmo

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, il 1 Maggio è previsto tempo parzialmente soleggiato, con maggiori tratti di sereno nella prima parte della giornata e sulla pianura meridionale e occidentale e annuvolamenti più consistenti a partire dalle ore centrali sulle zone centro-settentrionali ed orientali.

Precipitazioni: A inizio giornata assenti. Dalla tarda mattina probabilità da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%) di sporadici locali piovaschi o rovesci sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura nord-orientale, generalmente assenti altrove fino alla sera; dalla serata probabilità medio-alta (50-75%) di fenomeni diffusi su tutte le zone. Limite delle nevicate in abbassamento da 2500 m fino a 2000-2300 m.

Temperature: In aumento le minime in pianura; in diminuzione le massime e in quota anche le minime, raggiunte però in serata

Venti: In quota da sud-est moderati, a tratti tesi; nelle valli variabili. In pianura moderati/tesi da nord-est o a tratti da est o da sud-est lungo la costa, soprattutto nella seconda metà della giornata.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 2 tempo instabile con frequenti annuvolamenti alternati a qualche schiarita più che altro in pianura; precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale potranno verificarsi in più fasi su tutto il territorio. Limite delle nevicate in abbassamento fino a 1800-2200 m. Temperature in diminuzione, salvo ripresa delle minime in montagna e delle massime sulla pianura meridionale.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa, venerdì 3 è attesa residua variabilità, più presente sulle zone montane e sulla pianura settentrionale ed orientale, dove potranno verificarsi anche delle precipitazioni, soprattutto nel pomeriggio/sera. Temperature minime in lieve diminuzione, massime in contenuto aumento in montagna, senza notevoli variazioni in pianura.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo per il Veneto e le altre Regioni:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.