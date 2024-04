Oltre 4 metri di neve e sabbia del Sahara, rischio valanghe in Piemonte

MeteoWeb

Nei territori montuosi delle Alpi Pennine e Lepontine, la straordinaria quantità di neve giunta al suolo, fino a 4 metri a un’altitudine di 2.000 metri, raggiungendo picchi di 5 metri e 15 centimetri a 2.500 metri, è diventata una preoccupazione crescente. Queste abbondanti nevicate sono state accompagnate da una insolita deposizione di sabbia proveniente dal deserto del Sahara, portata dal vento alla vigilia di Pasqua. Questa combinazione insolita ha moltiplicato il rischio di valanghe spontanee, soprattutto nelle zone settentrionali del Piemonte.

A quote più basse, si sono registrati notevoli accumuli di pioggia, con quantitativi che hanno raggiunto i 300 mm in soli 4 giorni, con alcune località che ne hanno ricevuti 200 mm solo durante la giornata di Pasqua. La presenza di sabbia nella neve aumenta il pericolo di scivolamento degli strati accumulati, come spiegato da Arpa Piemonte (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Il rischio di valanghe è stato classificato come “forte“, soprattutto nelle aree settentrionali del Piemonte. A causa di questo pericolo, è stato necessario chiudere un tratto della statale delle Valli Antigorio e Formazza, originariamente lungo 20 chilometri ma successivamente ridotto a 7, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Altre strade sono state bloccate a causa di frane, tra cui la statale del Colle della Maddalena che porta verso la Francia, nel territorio del Cuneese, e una strada provinciale nel Biellese.

La situazione dei laghi è stata altrettanto allarmante, con il lago Maggiore che ha raggiunto il livello di guardia il giorno precedente, anche se si prevede che rimarrà al di sotto del livello di pericolo. Anche il lago d’Orta dovrebbe raggiungere il livello di guardia. Mentre i fiumi nel reticolo secondario sono in piena, al momento non si segnalano rischi di esondazioni nelle province del Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Cuneo.

Fortunatamente, c’è un miglioramento delle condizioni meteorologiche in tutto il Piemonte, offrendo una speranza di stabilizzazione della situazione.

