La NASA vuole piantare “alberi lunari” sul nostro satellite: cosa significa?

Dopo un attento esame di centinaia di richieste, la NASA ha selezionato organizzazioni di tutto il paese per ricevere piantine di “Moon Tree” che hanno volato intorno alla Luna durante la missione Artemis I dell’agenzia nel 2022, da piantare nelle loro comunità. Le notifiche alle istituzioni selezionate verranno effettuate in fasi, la prima a partire da questa primavera, seguita da notifiche nell’autunno 2024, nella primavera 2025 e nell’autunno 2025.

Gli “alberi lunari”

La NASA ha scelto le istituzioni sulla base di criteri che valutavano la loro idoneità a prendersi cura delle varie specie di alberi e la loro capacità di massimizzare le opportunità educative sulla vita e la crescita dell’albero nelle loro comunità.

“Un giorno una nuova era di alberi lunari si ergerà nelle comunità di tutta l’America”, ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “La NASA sta riportando lo spirito dell’esplorazione sulla Terra perché lo spazio appartiene a tutti. La generazione Artemis porterà avanti queste piantine che costituiranno un terreno fertile per la creatività, l’ispirazione e la scoperta negli anni a venire”.

“Insieme, la NASA e il Servizio forestale forniranno un pezzo di storia della scienza alle comunità di tutta la nostra nazione“, ha affermato Mike Kincaid, amministratore associato dell’Office of STEM Engagement della NASA. “Attraverso questa partnership, i futuri esploratori, scienziati e ambientalisti avranno l’opportunità di coltivare e trarre ispirazione da questi artefatti di Artemide nella comunità in cui vivono, lavorano e imparano”.

L’eredita dell’Apollo 14

Gli Artemis I Moon Trees, radicati nell’eredità degli originali Moon Trees portati dall’astronauta della NASA Stuart Roosa durante l’Apollo 14, hanno viaggiato per 270.000 miglia dalla Terra a bordo della navicella spaziale Orion. Una vasta gamma di specie di alberi, tra cui sicomori, eucalipti, abeti di Douglas, pini loblolly e sequoie giganti, volavano intorno alla superficie della Luna. Il primo lotto di piantine verrà spedito a quasi 50 istituzioni in 48 stati contigui degli Stati Uniti.

“Che incredibile viaggio hanno già intrapreso questi futuri alberi lunari, e siamo entusiasti che inizino il viaggio finale verso case permanenti nei campus e nelle istituzioni di tutto il paese“, ha affermato il capo del servizio forestale Randy Moore. “Ci auguriamo che questi alberi resistano per i secoli a venire per il divertimento del pubblico, ispirando le future generazioni di scienziati e amministratori del territorio.”

I destinatari di Moon Tree saranno invitati a condividere i loro sforzi per coinvolgere il pubblico e gli studenti delle scuole primarie e secondarie in incontri virtuali trimestrali a partire dall’estate 2024. Informazioni sulle risorse educative e sulle attività a disposizione degli educatori per condividere la storia e la scienza di Moon Trees con i loro studenti può essere trovato on-line .

Next Gen STEM è un progetto dell’Office of STEM Engagement della NASA , che sviluppa risorse ed esperienze uniche per stimolare l’interesse degli studenti per la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica e creare una forza lavoro qualificata e diversificata di prossima generazione.

