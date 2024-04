Morto a 114 anni il venezuelano Juan Vicente Perez Mora, l’uomo più anziano del mondo

MeteoWeb

Juan Vicente Perez Mora, il venezuelano che nel 2022 ha ottenuto il certificato dal Guinness World Records come l’uomo più anziano del mondo, è deceduto ieri sera all’età di 114 anni, come annunciato dal presidente Nicolas Maduro. Perez aveva ricevuto il riconoscimento ufficiale come l’uomo più anziano in vita il 4 febbraio 2022, quando aveva 112 anni e 253 giorni, secondo il Guinness. Padre di 11 figli, nel 2022 contava 41 nipoti e 30 pronipoti. Conosciuto come Tio Vicente, Perez era un ex contadino originario di El Cobre, nello stato andino di Tachira, nato il 27 maggio 1909.

Nel corso della sua lunga vita, Perez ha ricoperto anche il ruolo di sceriffo e, durante il suo impiego nel settore agricolo, si è distinto per la sua abilità nella risoluzione delle controversie riguardanti la terra e la famiglia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.