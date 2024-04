Musumeci: “altre risorse ai comuni etnei per il terremoto del 2018”

MeteoWeb

A seguito del terremoto del 26 dicembre 2018, che ha colpito alcuni territori della provincia di Catania, viene integrato per un importo pari a 1 milione e 700 mila euro lo stanziamento necessario alla realizzazione degli interventi di ripristino nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea. Tutte le somme sono poste a carico del Fondo per le emergenze nazionali.

“Questo ulteriore stanziamento – ricorda il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci – si aggiunge alle risorse già erogate: 10 milioni nel dicembre 2018 e 37 milioni deliberati nel giugno 2019. Lo stato di emergenza nazionale in quei Comuni, più volte differito dal governo nazionale, scadrà il prossimo 31 dicembre. La ulteriore risorsa è stata richiesta dal Commissario delegato Salvo Scalia, con una proposta di rimodulazione del piano degli interventi e una ricognizione delle esigenze per la prosecuzione delle misure urgenti per la autonoma sistemazione dei cittadini impossibilitati all’utilizzo della propria casa”, conclude.

