Natale di Roma, oggi è il 2777° compleanno della Città Eterna

Oggi, 21 aprile 2024, si celebra il Natale di Roma: la leggenda narra che la Citta Eterna fu fondata il 21 aprile del 753 a.C. da Romolo, uno dei gemelli allattati dalla lupa dopo essere stati abbandonati sul Palatino. La data precisa deriva da calcoli compiuti da Lucio Taruzio Firmano nel I secolo a.C., amico di Cicerone e Varrone. Tuttavia, gli scavi archeologici suggeriscono una datazione leggermente diversa, collocando la fondazione della città tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C. Le prime tracce di insediamenti stabili risalgono infatti all’VIII secolo a.C., sul Palatino e sul Campidoglio. In seguito, l’unione diede vita a Roma.

Roma antica: una potenza millenaria

Roma si sviluppò rapidamente, diventando una potenza militare ed economica dominante nel Mediterraneo. Nel corso della sua storia, la Repubblica romana (509-27 a.C.) si espanse conquistando vasti territori in Europa, Asia e Africa. Successivamente, con l’ascesa di Augusto, nacque l’Impero romano (27 a.C. – 476 d.C.), che raggiunse la sua massima estensione sotto Traiano (98-117 d.C.).

La civiltà romana ha lasciato un’eredità indelebile in vari campi: diritto, architettura, letteratura, filosofia, scienza e tecnologia. Il suo influsso ha plasmato la cultura occidentale e continua a condizionarla ancora oggi.

Il declino e la trasformazione di Roma

Dopo secoli di splendore, iniziò il declino dell’Impero romano, a causa di fattori interni ed esterni. Crisi economiche, guerre civili, invasioni barbariche contribuirono alla sua caduta. Nel 476 d.C., l’imperatore Romolo Augustolo fu deposto dal condottiero germanico Odoacre, segnando la fine dell’Impero romano d’Occidente.

Roma non scomparve del tutto. La città rimase un importante centro religioso e culturale durante il Medioevo, sotto il dominio del Papato. Nel Rinascimento, visse un periodo di grande splendore artistico e culturale, attirando artisti e intellettuali da tutta Europa.

Roma moderna, la Capitale tra passato e futuro

Nel 1871 Roma divenne la capitale del Regno d’Italia. Da allora, la città ha vissuto profondi cambiamenti, diventando una metropoli moderna e cosmopolita. Pur conservando intatto il suo fascino antico, Roma ha saputo rinnovarsi, aprendosi alle nuove sfide e tendenze del mondo contemporaneo.

Il Natale di Roma: una festa ricca di significato

Ogni anno, il 21 aprile, Roma celebra il suo compleanno con il Natale di Roma. La festa, istituita per volere del regime fascista, ha assunto nel tempo un significato più ampio, diventando un’occasione per celebrare la storia, la cultura e l’identità della città.

Il clou dei festeggiamenti è il Corteo Storico, un corteo in costume che rievoca la storia della città dalla sua fondazione al Medioevo. Oltre al Corteo, il Natale di Roma offre un’ampia varietà di iniziative per tutti i gusti: mostre, concerti, spettacoli teatrali, visite guidate ai musei e ai siti archeologici, degustazioni di prodotti tipici e molto altro ancora.

Il Natale di Roma 2024, un traguardo straordinario: il 2777° compleanno della Città Eterna

Il Natale di Roma 2024 rappresenta un traguardo straordinario: il 2777° compleanno della Città Eterna. Un’occasione per riflettere sulla sua lunga e gloriosa storia, sui suoi valori e sulla sua identità. Un momento per celebrare il passato, guardare al presente e costruire un futuro ancora più luminoso per Roma, la Città Eterna.

