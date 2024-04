Sospiro di sollievo per Ndicka, dimesso dall’ospedale: ecco cosa ha avuto

MeteoWeb

Arrivano rassicurazioni dopo la grande paura di ieri per Evan Ndicka, calciatore della Roma che ieri si è accasciato in campo per un malore durante la partita contro l’Udinese. Il difensore francese è stato dimesso dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era ricoverato da ieri sera. Lo rende noto il club giallorosso con un comunicato sul proprio sito ufficiale dove spiega che il 24enne ha effettuato “controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca. Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata, il quadro clinico è compatibile con trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Il calciatore è stato dimesso e effettuerà ulteriori controlli a Roma”. Dunque nessun infarto o problema cardiaco per il giovane calciatore.

Già le prime visite svolte al suo arrivo in ospedale avevano escluso che fosse in pericolo di vita e quelle sostenute questa mattina hanno fugato ogni dubbio circa eventuali complicazioni che potevano emergere. Il giocatore, infatti, ha passato la notte in modo tranquillo, aspettando l’ok per le dimissioni. Buone notizie, dunque, dopo il grande spavento di ieri sera.

“L’AS Roma vuole ringraziare per la grande professionalità e disponibilità la società Udinese Calcio, l’arbitro il sig. Pairetto, il pubblico presente allo stadio di Udine e il personale medico e sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Tutti insieme, in quei minuti concitati e di apprensione, abbiamo dimostrato i valori dello sport e messo al primo posto la salvaguardia della vita”, conclude la nota della Roma.

Pneumotorace, cos’è

Il pneumotorace è una condizione polmonare in cui l’aria si accumula nello spazio tra i polmoni e la parete toracica, noto come spazio pleurico. Questa accumulazione di aria può causare il collasso parziale o completo di uno o entrambi i polmoni, compromettendo la capacità respiratoria normale dell’individuo. Questa condizione può verificarsi in seguito a lesioni al torace, come traumi o fratture costali, che permettono all’aria di entrare nello spazio pleurico da una ferita esterna. Tuttavia, il pneumotorace può anche svilupparsi in modo spontaneo, senza alcuna causa evidente, in una condizione nota come pneumotorace spontaneo.

Pneumotorace spontaneo

Il pneumotorace spontaneo è una condizione in cui si verifica un accumulo di aria nello spazio pleurico, la cavità tra i polmoni e la parete toracica, senza un trauma evidente o una lesione polmonare. Ci sono due tipi di pneumotorace spontaneo:

Pneumotorace spontaneo primario : Si verifica in assenza di malattie polmonari preesistenti. È più comune nei giovani adulti, in particolare nei fumatori, e si ritiene che possa essere causato da piccole bolle d’aria (blebs) che si rompono sulla superficie del polmone, causando il rilascio di aria nello spazio pleurico.

: Si verifica in assenza di malattie polmonari preesistenti. È più comune nei giovani adulti, in particolare nei fumatori, e si ritiene che possa essere causato da piccole bolle d’aria (blebs) che si rompono sulla superficie del polmone, causando il rilascio di aria nello spazio pleurico. Pneumotorace spontaneo secondario: Si verifica a seguito di una malattia polmonare sottostante, come enfisema, fibrosi cistica o infezioni polmonari. In questo caso, il danno ai tessuti polmonari aumenta il rischio di formazione di bolle d’aria e la possibilità che si rompano, causando un pneumotorace.

Il sintomo più comune del pneumotorace spontaneo è il dolore toracico improvviso e acuto, che può peggiorare durante la respirazione profonda o il movimento. Altri sintomi possono includere difficoltà respiratoria, respiro affannoso, sensazione di oppressione toracica, tosse secca e affaticamento. In alcuni casi, il pneumotorace spontaneo può essere lieve e non causare sintomi evidenti, mentre in altri può essere grave e richiedere un intervento medico immediato.

Il trattamento del pneumotorace spontaneo dipende dalla gravità della condizione e può includere il riposo, l’ossigenoterapia, il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue, il drenaggio dell’aria accumulata mediante un tubo toracico (drenaggio toracico) o interventi chirurgici per prevenire recidive. La prognosi varia a seconda della gravità del pneumotorace e della presenza di eventuali complicazioni. In molti casi, il pneumotorace spontaneo può guarire completamente con il trattamento appropriato.

Pneumotorace iperteso

Il pneumotorace iperteso è una condizione più grave e urgente rispetto al pneumotorace spontaneo. Si verifica quando l’accumulo di aria nello spazio pleurico crea una pressione eccessiva sul polmone, compromettendo notevolmente la sua capacità di espandersi e di respirare adeguatamente. Questo può verificarsi a seguito di un trauma toracico, come un infortunio durante un incidente automobilistico, una caduta o un trauma da schiacciamento.

I sintomi del pneumotorace iperteso possono essere simili a quelli del pneumotorace spontaneo, ma sono generalmente più gravi e immediati. Il paziente può sperimentare un dolore toracico improvviso e intenso, accompagnato da grave difficoltà respiratoria, respiro affannoso, cianosi (colorazione bluastra della pelle), battito cardiaco accelerato (tachicardia) e ansia. In alcuni casi estremi, il paziente potrebbe manifestare segni di shock ipovolemico, come pallore, sudorazione fredda, confusione mentale e bassa pressione sanguigna.

Il pneumotorace iperteso è considerato una situazione di emergenza medica che richiede un intervento immediato per prevenire complicazioni gravi, come il collasso polmonare completo e l’insufficienza respiratoria. Il trattamento di solito coinvolge il drenaggio immediato dell’aria accumulata mediante un tubo toracico (drenaggio toracico) per ripristinare la pressione normale nello spazio pleurico e consentire al polmone di espandersi correttamente. In alcuni casi, potrebbe essere necessario stabilizzare il paziente, fornendo ossigeno supplementare e supporto ventilatorio fino a quando non si risolve la condizione di emergenza. Una volta stabilizzato, il paziente potrebbe richiedere ulteriori valutazioni e trattamenti per affrontare le cause sottostanti del pneumotorace iperteso e prevenire recidive future.

Pneumotorace: sintomi

I sintomi del pneumotorace possono variare a seconda della gravità e dell’estensione dell’accumulo di aria nello spazio pleurico, ma alcuni segni comuni possono includere:

Dolore toracico improvviso : Spesso descritto come acuto o tagliente, il dolore toracico può manifestarsi improvvisamente e peggiorare durante la respirazione profonda o il movimento.

: Spesso descritto come acuto o tagliente, il dolore toracico può manifestarsi improvvisamente e peggiorare durante la respirazione profonda o il movimento. Difficoltà respiratoria : Il paziente può sperimentare una sensazione di mancanza d’aria o difficoltà a respirare completamente. Questo sintomo può variare da lieve a grave, a seconda dell’estensione del pneumotorace.

: Il paziente può sperimentare una sensazione di mancanza d’aria o difficoltà a respirare completamente. Questo sintomo può variare da lieve a grave, a seconda dell’estensione del pneumotorace. Respiro affannoso : Il respiro può diventare più rapido e superficiale mentre il corpo cerca di compensare la capacità ridotta del polmone collassato di scambiare ossigeno e anidride carbonica.

: Il respiro può diventare più rapido e superficiale mentre il corpo cerca di compensare la capacità ridotta del polmone collassato di scambiare ossigeno e anidride carbonica. Sensazione di oppressione toracica : Il paziente può avvertire una sensazione di pesantezza o pressione nel petto, che può peggiorare durante la respirazione o il movimento.

: Il paziente può avvertire una sensazione di pesantezza o pressione nel petto, che può peggiorare durante la respirazione o il movimento. Tachicardia : Un aumento della frequenza cardiaca può accompagnare il pneumotorace, poiché il corpo cerca di compensare la mancanza di ossigeno nel sangue.

: Un aumento della frequenza cardiaca può accompagnare il pneumotorace, poiché il corpo cerca di compensare la mancanza di ossigeno nel sangue. Cianosi : In casi gravi, la pelle e le labbra possono assumere una colorazione bluastra a causa della mancanza di ossigeno nel sangue.

: In casi gravi, la pelle e le labbra possono assumere una colorazione bluastra a causa della mancanza di ossigeno nel sangue. Tosse secca : Alcune persone con pneumotorace possono sviluppare una tosse secca, che può essere causata dall’irritazione della pleura (il rivestimento esterno dei polmoni).

: Alcune persone con pneumotorace possono sviluppare una tosse secca, che può essere causata dall’irritazione della pleura (il rivestimento esterno dei polmoni). Affaticamento: Il paziente può sentirsi stanco o affaticato a causa del lavoro extra necessario per respirare.

È importante sottolineare che i sintomi del pneumotorace possono variare da persona a persona e dipendono dalla gravità e dalla causa sottostante della condizione. In alcuni casi, soprattutto nei pneumotoraci di piccole dimensioni, i sintomi possono essere lievi o addirittura assenti, rendendo la diagnosi più difficile. Se si sospetta un pneumotorace o si manifestano sintomi respiratori gravi, è fondamentale cercare assistenza medica immediata.

Pneumotorace: cause

Il pneumotorace può essere causato da una varietà di fattori, tra cui:

Traumi toracici : Uno dei principali fattori scatenanti è rappresentato dai traumi toracici, come fratture delle costole o perforazioni polmonari. Questi possono derivare da incidenti automobilistici, cadute da altezze considerevoli, incidenti sportivi o traumi diretti al torace.

: Uno dei principali fattori scatenanti è rappresentato dai traumi toracici, come fratture delle costole o perforazioni polmonari. Questi possono derivare da incidenti automobilistici, cadute da altezze considerevoli, incidenti sportivi o traumi diretti al torace. Procedure mediche : Alcune procedure mediche che coinvolgono il torace possono aumentare il rischio di pneumotorace. Ad esempio, la biopsia polmonare, la ventilazione meccanica e la terapia con ossigeno ad alte concentrazioni possono causare lesioni polmonari e, di conseguenza, favorire lo sviluppo di un pneumotorace.

: Alcune procedure mediche che coinvolgono il torace possono aumentare il rischio di pneumotorace. Ad esempio, la biopsia polmonare, la ventilazione meccanica e la terapia con ossigeno ad alte concentrazioni possono causare lesioni polmonari e, di conseguenza, favorire lo sviluppo di un pneumotorace. Malattie polmonari : Alcune malattie polmonari, come l’asma grave, la tubercolosi, l’enfisema e il tumore polmonare, possono aumentare il rischio di pneumotorace a causa della fragilità dei tessuti polmonari o della presenza di lesioni.

: Alcune malattie polmonari, come l’asma grave, la tubercolosi, l’enfisema e il tumore polmonare, possono aumentare il rischio di pneumotorace a causa della fragilità dei tessuti polmonari o della presenza di lesioni. Fumo di tabacco: Il fumo di tabacco è un fattore di rischio noto per molte malattie polmonari, compreso il pneumotorace. Il fumo danneggia i tessuti polmonari e aumenta il rischio di sviluppare problemi respiratori, compresa la formazione di bolle d’aria anomale (blebs) che possono rompersi e causare un pneumotorace.

Questi sono solo alcuni dei principali fattori che possono contribuire allo sviluppo di un pneumotorace. La gravità della condizione e il trattamento necessario dipendono dalla causa sottostante e dalla gravità dei sintomi presenti.

Pneumotorace: cura

Il trattamento del pneumotorace dipende principalmente dalla gravità dei sintomi e dalla causa sottostante della condizione. Ecco alcuni approcci comuni utilizzati per gestire questa condizione:

Osservazione : In alcuni casi di pneumotorace lieve o spontaneo, può essere sufficiente monitorare attentamente il paziente per assicurarsi che i sintomi non peggiorino. Durante questo periodo di osservazione, il medico può raccomandare riposo e limitare l’attività fisica per evitare lo sviluppo di complicanze.

: In alcuni casi di pneumotorace lieve o spontaneo, può essere sufficiente monitorare attentamente il paziente per assicurarsi che i sintomi non peggiorino. Durante questo periodo di osservazione, il medico può raccomandare riposo e limitare l’attività fisica per evitare lo sviluppo di complicanze. Aspirazione : Nei casi di pneumotorace di piccole dimensioni, il medico può decidere di aspirare l’aria accumulata nello spazio pleurico utilizzando un ago o un tubo sottile inserito attraverso la parete toracica. Questo aiuta a ridurre la pressione nell’area e a consentire al polmone di riattaccarsi alla parete toracica.

: Nei casi di pneumotorace di piccole dimensioni, il medico può decidere di aspirare l’aria accumulata nello spazio pleurico utilizzando un ago o un tubo sottile inserito attraverso la parete toracica. Questo aiuta a ridurre la pressione nell’area e a consentire al polmone di riattaccarsi alla parete toracica. Drenaggio toracico : Nei casi più gravi di pneumotorace o in quelli in cui l’aspirazione non è sufficiente, può essere necessario inserire un tubo toracico attraverso la parete del torace per drenare l’aria accumulata nello spazio pleurico. Questo viene fatto utilizzando un procedimento noto come toracostomia.

: Nei casi più gravi di pneumotorace o in quelli in cui l’aspirazione non è sufficiente, può essere necessario inserire un tubo toracico attraverso la parete del torace per drenare l’aria accumulata nello spazio pleurico. Questo viene fatto utilizzando un procedimento noto come toracostomia. Terapia ossigeno : Nei casi di pneumotorace lieve o moderato, il paziente può ricevere ossigeno supplementare per aiutare a ridurre il disagio respiratorio e promuovere la guarigione. Tuttavia, è importante monitorare attentamente i livelli di ossigeno nel sangue per evitare complicanze legate all’accumulo di anidride carbonica.

: Nei casi di pneumotorace lieve o moderato, il paziente può ricevere ossigeno supplementare per aiutare a ridurre il disagio respiratorio e promuovere la guarigione. Tuttavia, è importante monitorare attentamente i livelli di ossigeno nel sangue per evitare complicanze legate all’accumulo di anidride carbonica. Trattamento della causa sottostante : Se il pneumotorace è causato da una condizione sottostante, come una malattia polmonare o un trauma, il trattamento sarà mirato a gestire o curare quella specifica condizione. Ad esempio, il paziente potrebbe ricevere farmaci per trattare un’infezione polmonare o potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico per riparare una lesione polmonare.

: Se il pneumotorace è causato da una condizione sottostante, come una malattia polmonare o un trauma, il trattamento sarà mirato a gestire o curare quella specifica condizione. Ad esempio, il paziente potrebbe ricevere farmaci per trattare un’infezione polmonare o potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico per riparare una lesione polmonare. Chirurgia: Nei casi di pneumotorace ricorrente o di pneumotorace grave, può essere necessario un intervento chirurgico per prevenire future ricadute. Durante l’intervento chirurgico, il chirurgo può eseguire una procedura nota come pleurodesi, che implica l’infusione di una sostanza irritante nello spazio pleurico per far aderire il polmone alla parete toracica e prevenire ulteriori perdite di aria.

La scelta del trattamento dipende da diversi fattori, tra cui la gravità del pneumotorace, la causa sottostante e lo stato generale di salute del paziente. È importante consultare un medico per determinare il piano di trattamento più appropriato per ogni singolo caso.

Stile di vita dopo Pneumotorace

Dopo aver affrontato un episodio di pneumotorace e aver completato il trattamento, è importante adottare alcune misure per favorire una rapida guarigione e ridurre il rischio di ricadute. Ecco alcuni consigli per uno stile di vita sano dopo un pneumotorace:

Evitare fumo e sostanze tossiche : Il fumo di sigaretta e l’esposizione a sostanze tossiche possono danneggiare i polmoni e aumentare il rischio di sviluppare problemi polmonari, compreso il pneumotorace. Evitare il fumo e ridurre l’esposizione a sostanze chimiche nocive può contribuire a mantenere i polmoni sani e ridurre il rischio di ricorrenza.

: Il fumo di sigaretta e l’esposizione a sostanze tossiche possono danneggiare i polmoni e aumentare il rischio di sviluppare problemi polmonari, compreso il pneumotorace. Evitare il fumo e ridurre l’esposizione a sostanze chimiche nocive può contribuire a mantenere i polmoni sani e ridurre il rischio di ricorrenza. Seguire una dieta sana : Una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura, proteine magre e cereali integrali può aiutare a sostenere la salute polmonare e favorire la guarigione. Alcuni alimenti, come quelli ricchi di antiossidanti e acidi grassi omega-3, possono avere proprietà anti-infiammatorie che possono essere benefiche per i polmoni.

: Una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura, proteine magre e cereali integrali può aiutare a sostenere la salute polmonare e favorire la guarigione. Alcuni alimenti, come quelli ricchi di antiossidanti e acidi grassi omega-3, possono avere proprietà anti-infiammatorie che possono essere benefiche per i polmoni. Mantenere un peso salutare : L’eccesso di peso può mettere pressione sui polmoni e compromettere la funzione respiratoria. Mantenere un peso corporeo sano attraverso una dieta equilibrata e l’esercizio fisico regolare può aiutare a ridurre lo stress sui polmoni e migliorare la respirazione.

: L’eccesso di peso può mettere pressione sui polmoni e compromettere la funzione respiratoria. Mantenere un peso corporeo sano attraverso una dieta equilibrata e l’esercizio fisico regolare può aiutare a ridurre lo stress sui polmoni e migliorare la respirazione. Esercizio fisico regolare : L’attività fisica regolare può contribuire a migliorare la capacità polmonare, la resistenza e la forza muscolare. Tuttavia, è importante consultare il medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio per assicurarsi che sia sicuro e adatto al proprio stato di salute.

: L’attività fisica regolare può contribuire a migliorare la capacità polmonare, la resistenza e la forza muscolare. Tuttavia, è importante consultare il medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio per assicurarsi che sia sicuro e adatto al proprio stato di salute. Evitare attività ad alto rischio : Dopo un episodio di pneumotorace, è consigliabile evitare attività che comportano un rischio elevato di trauma toracico, come alcuni sport di contatto o attività che comportano sforzi intensi o respirazione pesante.

: Dopo un episodio di pneumotorace, è consigliabile evitare attività che comportano un rischio elevato di trauma toracico, come alcuni sport di contatto o attività che comportano sforzi intensi o respirazione pesante. Seguire il piano di follow-up : È importante seguire le istruzioni del medico riguardo al follow-up e agli appuntamenti di controllo. Questo può includere esami periodici per monitorare la funzione polmonare e valutare il rischio di ricorrenza del pneumotorace.

: È importante seguire le istruzioni del medico riguardo al follow-up e agli appuntamenti di controllo. Questo può includere esami periodici per monitorare la funzione polmonare e valutare il rischio di ricorrenza del pneumotorace. Gestire lo stress: Lo stress può influenzare la salute generale e compromettere la funzione polmonare. Trovare modi per gestire lo stress, come la meditazione, lo yoga o la terapia, può contribuire a sostenere la salute polmonare e favorire il recupero.

Seguire uno stile di vita sano e adottare misure preventive può aiutare a ridurre il rischio di ricorrenza del pneumotorace e promuovere una buona salute polmonare nel lungo termine. È importante consultare il medico per un’adeguata valutazione e pianificazione del trattamento post-pneumotorace in base alle esigenze individuali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.