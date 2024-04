Continua a nevicare sulle montagne dell’Alto Adige, quasi 80 cm in Val d’Ultimo

MeteoWeb

Nelle montagne dell’Alto Adige sta nevicando ormai da 2 giorni, con il limite delle precipitazioni nevose tra i 700 e i 1200 metri. Non vi sono al momento problemi per il traffico, ma sulle strade di montagna è necessario avere l’equipaggiamento invernale. Considerando che la settimana scorsa le temperature sono salite fino a +28°C e l’obbligo di pneumatici invernali è scaduto il 15 aprile, migliaia di persone hanno però già sostituito i loro pneumatici.

Nelle ultime 24 ore a Obereggen, la stazione sciistica più vicina a Bolzano, sono caduti 22 cm di neve e sta ancora nevicando intensamente. Nella zona interna della Val d’Ultimo è stata misurata una copiosa quantità di neve, complessivamente 77 cm, secondo quanto riporta il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A Bolzano, la temperatura non supera gli +8°C, mentre poco sopra i 1000 metri si registrano temperature negative. Alle stazioni meteorologiche sopra i 3000 metri, le temperature si aggirano intorno ai -10°C.

I passi dolomitici sono percorribili, ma rimangono chiusi fino almeno a metà maggio i passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle per la chiusura invernale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.